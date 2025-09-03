Српскиот претседател Александар Вучиќ денес објави дека ќе претстави летачки автомобили во Србија до декември 2026 година.

Toj денеска, како што рече, имал многу важни билатерални средби во Пекинг со повеќе од 10 светски лидери, како и со големи кинески компании заинтересирани за инвестирање во Србија, вклучувајќи ја и компанијата Хпенг, која развива летачки автомобили, и најави дека нивната употреба во Србија ќе биде претставена до 1 декември 2026 година.

Тој најави дека тие ќе бидат користени на специјализираната изложба EКСПО 2027 во Белград.

Вучиќ им рече на новинарите дека на воената парада во Пекинг по повод 80-годишнината од победата во Втората светска војна, на која присуствувал и тој, сите можеле да видат колку Кина напредувала воено, технолошки и во секоја друга смисла.