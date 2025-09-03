Српскиот претседател Александар Вучиќ денес објави дека ќе претстави летачки автомобили во Србија до декември 2026 година.
Toj денеска, како што рече, имал многу важни билатерални средби во Пекинг со повеќе од 10 светски лидери, како и со големи кинески компании заинтересирани за инвестирање во Србија, вклучувајќи ја и компанијата Хпенг, која развива летачки автомобили, и најави дека нивната употреба во Србија ќе биде претставена до 1 декември 2026 година.
Тој најави дека тие ќе бидат користени на специјализираната изложба EКСПО 2027 во Белград.
Вучиќ им рече на новинарите дека на воената парада во Пекинг по повод 80-годишнината од победата во Втората светска војна, на која присуствувал и тој, сите можеле да видат колку Кина напредувала воено, технолошки и во секоја друга смисла.
„Имавме многу важни билатерални средби со 11 или 12 светски лидери“, рече тој, додавајќи дека имал и пријателска и братска билатерална средба со словачкиот премиер Роберт Фицо, со кого разговарале за европскиот пат на Србија, соработката меѓу двете земји, како и за ситуацијата во Украина и други прашања.
„Бевме на воената парада и можеше да се види не само огромниот напредок на кинеската армија, туку и на кинеската индустрија и технологија“, рече Вучиќ, нагласувајќи дека Кина постигнала неверојатен напредок.
Тој рече дека денес се сретнал и со претставници на кинеската компанија Xпенг, која развива летачки автомобили.
„Им ветив на луѓето, сите ми се смеевте во Србија кога зборував за тоа, и очекувам они во Кина да добијат лиценца за летачки автомобили, кои сега вредат околу 300.000 долари тука, што значи околу 260.000-270.000 евра. Верувам дека следната година, до 1 декември, ќе можеме да покажеме како функционираат летачките автомобили на територијата на Република Србија и дека ќе имаме примена и употреба на летачки автомобили, исто како што ветив за време на специјализираниот ЕКСПО во нашата земја“, додаде Вучиќ.