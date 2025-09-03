Новоизбраниот премиер претходно објави дека работата на новата влада ќе биде фокусирана на зачувување на јурисдикцијата на Република Српска, спроведување на резултатите од референдумот и продолжување на институционалната стабилност.

Составот на новата Влада на Република Српска го сочинуваат: Зора Видовиќ - министерка за финансии, Жељко Будимир - министер за внатрешни работи, Синиша Каран - министер за научен и технолошки развој и високо образование, Зоран Стевановиќ - министер за транспорт и врски, Петар Ѓокиќ - министер за енергетика и рударство, Ален Шераниќ - министер за здравство и социјална заштита, Златан Клокиќ - министер за европски интеграции и меѓународна соработка, Боривоје Голубовиќ - министер за образование и култура, Бојан Випотник - министер за просторно планирање, градежништво и екологија, Војин Митровиќ - министер за економија и претприемништво, Анѓелка Кузмиќ - министерка за земјоделство, шумарство и водостопанство, Денис Шулиќ - министер за трговија и туризам, Горан Селак - министер за правда, Даниел Егиќ - министер за труд и заштита на ветераните и лицата со инвалидитет, Сенка Јујиќ - министерка за администрација и локална самоуправа и Селма Чабриќ - министерка за семејство, млади и спорт.

Изборот на новата Влада следи откако минатиот месец тогашниот премиер Радован Вишковиќ поднесе оставка од оваа позиција по консултации со претседателот на РС, Милорад Додик, членката на Претседателството на БиХ, Жељка Цвијановиќ, и претседателот на Собранието на ентитетот, Ненад Стевандиќ.