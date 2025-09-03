Грчкиот парламент донесе закон со кој се зголемуваат казните за мигрантите чии барања за азил се одбиени и го забрзува враќањето во нивните земји на потекло, потези што ги заоструваат миграциските политики по зголемувањето на пристигнувањата на јужната граница оваа година.

Според законот, недокументираните мигранти кои влегуваат во најјужната точка на Европа од трети земји, кои се сметаат за безбедни од ЕУ и немаат право на азил, мора да се вратат или ќе се соочат со минимум 24 месеци затвор и парична казна до 10.000 евра.

Тоа е уште една мерка на конзервативната влада на премиерот Киријакос Мицотакис за заострување на миграциските политики.

Откако дојде на власт во 2019 година, таа изгради ограда на своите јужни граници и ги зголеми поморските патроли.