Грција ги заострува казните за одбиените баратели на азил и го забрзува нивното враќање
Министерот за миграција, Танос Плеврис, изјави пред парламентот дека правото на Грците на безбедност е поважно од она на мигрантите на кои им е одбиен азил, а се наоѓаат во земјата нелегално
Групите за човекови права ја обвинуваат Атина за насилно враќање на мигрантите на нејзините копнени и морски граници / Reuters
3 септември 2025

Грчкиот парламент донесе закон со кој се зголемуваат казните за мигрантите чии барања за азил се одбиени и го забрзува враќањето во нивните земји на потекло, потези што ги заоструваат миграциските политики по зголемувањето на пристигнувањата на јужната граница оваа година.

Според законот, недокументираните мигранти кои влегуваат во најјужната точка на Европа од трети земји, кои се сметаат за безбедни од ЕУ и немаат право на азил, мора да се вратат или ќе се соочат со минимум 24 месеци затвор и парична казна до 10.000 евра.

Тоа е уште една мерка на конзервативната влада на премиерот Киријакос Мицотакис за заострување на миграциските политики.

Откако дојде на власт во 2019 година, таа изгради ограда на своите јужни граници и ги зголеми поморските патроли.

Министерот за миграција, Танос Плеврис, изјави пред парламентот дека правото на Грците на безбедност е поважно од она на мигрантите на кои им е одбиен азил, а се наоѓаат во земјата нелегално.

Откако ги суспендираше барањата за азил во јули, Грција врати стотици нелегални мигранти и планира дополнителни летови до Пакистан, Бангладеш и Египет во август.

Групите за човекови права ја обвинуваат Атина за насилно враќање на мигрантите на нејзините копнени и морски граници.

