Американски федерален суд му наложи на Гугл да плати 425,7 милиони долари за нелегално шпионирање на паметните телефони на луѓето речиси една деценија.

Одлуката на федералниот суд во Сан Франциско во среда следеше по повеќе од две недели судење во групна тужба во која се опфатени околу 98 милиони паметни телефони во Соединетите Американски Држави помеѓу 1 јули 2016 година и 23 септември 2024 година, објави Ројтерс.

Со тоа, вкупната отштета досудена во петгодишниот случај изнесува околу 4 долари по уред.

Гугл негираше дека неправилно ги следел онлајн активностите на луѓето, кои мислеле дека се заштитиле со контроли за приватност.

Компанијата стоеше зад својот став, иако осумчлена порота утврди дека Гугл ги шпионирал корисниците, кршејќи ги законите за приватност на Калифорнија.

„Оваа одлука погрешно го разбира начинот на кој функционираат нашите производи и ние ќе се жалиме“, изјави денес портпаролот на Гугл, Хозе Кастанеда.