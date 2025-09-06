Транзицијата кон паметни мрежи на обновлива енергија ја трансформира глобалната енергија, но исто така воведува ризици како што се прекини на електричната енергија, сајбер закани и зголемена зависност од новата технологија, според неодамнешниот извештај на Националната разузнавачка академија (МИА) на Туркије.
Извештајот објавен во петокот, насловен како „Енергетска безбедност и дигитално-зелена трансформација: Транзиција кон паметни и мрежи без јаглерод“, откри дека, иако паметните технологии и мрежите без јаглерод имаат потенцијал да ги декарбонизираат економиите и да ја намалат зависноста од фосилни горива, тие исто така ги туркаат традиционалните енергетски системи до нивните граници.
„Сигурноста на електричните мрежи повеќе не е загарантирана“, се вели во извештајот.
„Како што се движиме кон поголем удел на обновлива енергија и поголема дигитализација, обезбедувањето стабилност стана еден од дефинирачките предизвици на нашето време.“
Повик за будење
Ранливостите на оваа трансформација станаа јасно видливи на 28 април 2025 година, кога масовен прекин на електричната енергија што потекнува од Шпанија ги зафати Португалија и Франција, потопувајќи милиони луѓе во темнина речиси 10 часа.
Каскадниот дефект остави илјадници заробени во метроата, аеродромите и железничките станици. Системите за плаќање се распаднаа, болниците ги ограничија услугите на итни случаи, а неколку региони прогласија вонредна состојба.
Аналитичарите идентификуваа критичен фактор: уделот на обновливата енергија во електричната мрежа на Шпанија достигна 78 проценти, далеку над препорачаниот праг од 70 проценти.
Недостатокот на доволен резервен капацитет ја засили кршливоста на системот, предизвикувајќи широко распространети дефекти.
„Овој прекин е предупредување“, се вели во извештајот.
„Без ажурирани стратегии за заштита и отпорна инфраструктура, ризиците од системски колапс ќе продолжат да растат.“
Ветувањето и опасноста од паметните мрежи
Паметните мрежи - интегрирање на вештачката интелигенција, Интернет на нештата (ИoT) и аналитика на податоци во реално време - се од централно значење за дигитално-зелената револуција. Со балансирање на понудата и побарувачката, предвидување на моделите на потрошувачка и подобрување на енергетската ефикасност, овие системи ветуваат поодржлива и поадаптивна енергетска мрежа.
Сепак, „паметно“ не мора да значи безбедно, се вели во извештајот.
Со подлабоката дигитална интеграција доаѓа зголемена изложеност на сајбер напади, вбризгување лажни податоци и нарушувања од малициозен софтвер што би можеле да ги осакатат цели региони.
За да се справат со овие ризици, извештајот се залага за откривање на аномалии со вештачка интелигенција, шифрирани комуникации и повеќефакторска автентикација за критични операции на мрежата.
Како што планетата се затоплува, екстремните временски настани - од урагани и поплави до продолжени суши - ги засилуваат енергетските ризици.
Обновливите извори како сончевата енергија и ветерот, иако се од витално значење за декарбонизација, остануваат повремени и зависни од временските услови.
За да се стабилизира понудата за време на ненадејни зголемувања на побарувачката, неколку земји сега ги реактивираат нуклеарните централи како резервен капацитет за итни случаи, означувајќи контроверзна, но прагматична промена.
Нови технологии, нови зависности
Дигитално-зелената транзиција, исто така, создава нов бран на технолошки зависности.
Извештајот го истакнува критичното потпирање на системи за контрола управувани од вештачка интелигенција, напредно складирање на енергија и електроника за формирање мрежа - од кои многу се произведуваат во странство.
„Енергетската независност сега се протега надвор од горивото“, открива анализата.
„Без развој на домашни технологии, нациите ризикуваат да заменат една форма на зависност со друга.“
Регионите со висока пенетрација на обновливи извори се соочуваат со растечки предизвици во балансирањето на флуктуирачката понуда и побарувачка.
Анализата ја нагласува важноста на големите решенија за складирање на енергија, посочувајќи ги хидроелектраните со пумпано складирање како супериорни алтернативи на хемиските батерии.
Овие капацитети, се вели во извештајот, се особено ефикасни во ублажувањето на таканаречената „крива на патка“, каде што побарувачката на енергија нагло достигнува врв по зајдисонцето кога производството на сончева енергија се намалува.
Анализата повикува на повеќекратна одбранбена стратегија за заштита на енергетските системи во дигитално-зелената ера.
Ја нагласува потребата од модернизација на застарената инфраструктура со надградба на електраните, трафостаниците и системите за автоматизација.
Зајакнувањето на капацитетите на операторите на мрежата е исто така клучно, со фокус на обука за сајбер свесност, одговор на кризи во реално време и оптимизација на системот.
Дополнително, извештајот ја истакнува важноста на проширувањето на меѓународната соработка преку споделување на информации за сајбер закани и развој на координирани механизми за одговор.
Сепак, предупредува дека ваквите мерки мора да бидат поврзани со домашни иновации.
„Регионалната соработка е од суштинско значење“, нагласува извештајот, „но стратешката независност бара домашни технологии“.
Кревка транзиција
Дигитално-зелената трансформација претставува една од најамбициозните инфраструктурни промени во модерната историја. Сепак, како што мрежите стануваат попаметни и повеќе поврзани, толку повеќе стануваат кревки.
„Иднината на енергетската безбедност ќе зависи од наоѓањето рамнотежа“, се вели во извештајот.
„Паметните, одржливи и отпорни мрежи не се опционални - тие се императив.“
Од големи прекини на електричната енергија до закани од сајбер безбедноста и технолошки зависности, извештајот на Националната разузнавачка академија на Туркије нагласува дека енергетската безбедност во 21 век зависи од отпорна инфраструктура, домашни иновации и меѓународна соработка.
Извор: ТРТ Ворлд