Транзицијата кон паметни мрежи на обновлива енергија ја трансформира глобалната енергија, но исто така воведува ризици како што се прекини на електричната енергија, сајбер закани и зголемена зависност од новата технологија, според неодамнешниот извештај на Националната разузнавачка академија (МИА) на Туркије.

Извештајот објавен во петокот, насловен како „Енергетска безбедност и дигитално-зелена трансформација: Транзиција кон паметни и мрежи без јаглерод“, откри дека, иако паметните технологии и мрежите без јаглерод имаат потенцијал да ги декарбонизираат економиите и да ја намалат зависноста од фосилни горива, тие исто така ги туркаат традиционалните енергетски системи до нивните граници.

„Сигурноста на електричните мрежи повеќе не е загарантирана“, се вели во извештајот.

„Како што се движиме кон поголем удел на обновлива енергија и поголема дигитализација, обезбедувањето стабилност стана еден од дефинирачките предизвици на нашето време.“

Повик за будење

Ранливостите на оваа трансформација станаа јасно видливи на 28 април 2025 година, кога масовен прекин на електричната енергија што потекнува од Шпанија ги зафати Португалија и Франција, потопувајќи милиони луѓе во темнина речиси 10 часа.

Каскадниот дефект остави илјадници заробени во метроата, аеродромите и железничките станици. Системите за плаќање се распаднаа, болниците ги ограничија услугите на итни случаи, а неколку региони прогласија вонредна состојба.

Аналитичарите идентификуваа критичен фактор: уделот на обновливата енергија во електричната мрежа на Шпанија достигна 78 проценти, далеку над препорачаниот праг од 70 проценти.

Недостатокот на доволен резервен капацитет ја засили кршливоста на системот, предизвикувајќи широко распространети дефекти.

„Овој прекин е предупредување“, се вели во извештајот.

„Без ажурирани стратегии за заштита и отпорна инфраструктура, ризиците од системски колапс ќе продолжат да растат.“

Ветувањето и опасноста од паметните мрежи

Паметните мрежи - интегрирање на вештачката интелигенција, Интернет на нештата (ИoT) и аналитика на податоци во реално време - се од централно значење за дигитално-зелената револуција. Со балансирање на понудата и побарувачката, предвидување на моделите на потрошувачка и подобрување на енергетската ефикасност, овие системи ветуваат поодржлива и поадаптивна енергетска мрежа.

Сепак, „паметно“ не мора да значи безбедно, се вели во извештајот.

Со подлабоката дигитална интеграција доаѓа зголемена изложеност на сајбер напади, вбризгување лажни податоци и нарушувања од малициозен софтвер што би можеле да ги осакатат цели региони.

За да се справат со овие ризици, извештајот се залага за откривање на аномалии со вештачка интелигенција, шифрирани комуникации и повеќефакторска автентикација за критични операции на мрежата.

Како што планетата се затоплува, екстремните временски настани - од урагани и поплави до продолжени суши - ги засилуваат енергетските ризици.

Обновливите извори како сончевата енергија и ветерот, иако се од витално значење за декарбонизација, остануваат повремени и зависни од временските услови.

За да се стабилизира понудата за време на ненадејни зголемувања на побарувачката, неколку земји сега ги реактивираат нуклеарните централи како резервен капацитет за итни случаи, означувајќи контроверзна, но прагматична промена.