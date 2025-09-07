Со интензивирањето на конкуренцијата во вселенското истражување, САД се насочија кон голема пресвртница: инсталирање нуклеарен реактор на Месечината до 2030 година.

Официјалните лица на НАСА велат дека проектот би можел да го трансформира лунарното истражување со обезбедување сигурна енергија за трајни населби, научни истражувања и идни мисии на Марс. За научниците, тоа означува долгоочекуван чекор кон одржливо човеково присуство во вселената.

„Најавата на НАСА за лунарен реактор до 2030 година е добредојден чекор. Со децении ни недостасуваше токму ваков вид јасна, роковно утврдена цел. Особено е охрабрувачки што директивата се фокусира на енергијата, бидејќи без обилна, одржлива енергија, сè друго во вселената е привремено“, изјави за Анадолу Бхавја Лал, поранешен помошник администратор на НАСА за технологија, политика и стратегија.

Иницијативата доаѓа во услови на растечка конкуренција од Кина и Русија, кои исто така се тркаат да воспостават инфраструктура за нуклеарна енергија на Месечината. Со геополитичките соперништва што сега се протегаат надвор од Земјата, експертите го опишуваат планот како амбициозен и полн со технички, безбедносни и геополитички предизвици.

Зошто е важна нуклеарната енергија на Месечината

Сончевата енергија долго време ги напојува сателитите, вселенските станици и лендерите. Но на Месечината, со нејзиниот 28-дневен циклус на ротација, сончевата светлина исчезнува по две земјини недели. Тоа ги прави самите соларни панели несигурен извор на енергија.

Нуклеарниот реактор може да обезбеди континуиран извор на енергија насекаде на Месечината, објасни Симеон Барбер, истражувачки научник на Отворениот универзитет.

„Сончевите панели генерираат енергија само кога сонцето сјае. На Месечината, ноќта трае околу 14 земјини дена, па затоа е потребен друг извор на енергија за да се одржува опремата - и астронаутите - топли и безбедни во текот на лунарната ноќ.“

Британскиот вулканолог Лајонел Вилсон, нагласувајќи дека реакторот е „многу добра идеја“, ја поедностави дополнително: „Добивате 14 дена бесплатна електрична енергија ако имате многу соларни панели. Но потоа добивате 14 дена без сончева светлина... и ако нешто тргне наопаку со системите за складирање, станува многу студено, многу брзо. Температурите можат да паднат на околу минус 173 Ц степени“.

Каде би можел да се изгради нуклеарниот реактор?

Повеќето експерти веруваат дека првиот лунарен реактор ќе биде изграден во близина на јужниот пол на Месечината, регион од растечко стратешко значење.

„Ова е стратешки важен регион бидејќи се смета дека содржи големи количини воден мраз. Тој би можел да се извлече за да се обезбеди вода за пиење и санитација во лунарната база“, рече Барбер.

„Или би можел да се разложи на водород и кислород за да се создаде „ станица за гориво“ на Месечината за ракети што се упатуваат кон Марс.“

Вилсон, професор по Земјини и планетарни науки на Универзитетот Ланкастер, забележа дека сегашниот план на НАСА за поставување база во близина на Јужниот пол помага во ублажување на проблемот со продолжената темнина.

„Блиску до половите, има места каде што сонцето треба да биде веднаш над хоризонтот цело време, па затоа тие места треба да добиваат постојана сончева светлина“, објасни тој.

„Но со груб терен и сенки од кратери, кои сè уште ја блокираат светлината во интервали, батериите и нуклеарниот резервен систем сè уште се потребни“, додаде тој.

Нова вселенска трка

САД не се сами во оваа потрага. Во мај, Кина и Русија заеднички објавија планови за изградба на автоматизирана нуклеарна централа на Месечината до 2035 година како дел од нивниот проект Меѓународна лунарна истражувачка станица (ИЛРС).

Американските претставници го признаваат соперништвото, а Политико објави дека вршителот на должноста шеф на НАСА, Шон Дафи, се осврнал на слични планови од Кина и Русија и предупредил дека двете земји „потенцијално би можеле да прогласат забранета зона“ на Месечината.