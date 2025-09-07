Од древните кинески императори кои барале еликсир на животот до шпанските истражувачи во средновековниот период, кои ја барале Фонтаната на младоста во Америка, човечката раса илјадници години го брка сонот за живот што се протега далеку над природниот век.

Одиме напред до септември 2025 година, кога кинескиот претседател Кси Џинпинг и рускиот претседател Владимир Путин привлекоа внимание со разговор за долговечност, снимен на микрофон, на самитот на Шангајската организација за соработка (СЦO).

Двајцата светски лидери размислуваа за научни откритија како што се трансплантацијата на органи што би можеле речиси да го удвојат човечкиот животен век на 150 години.

„Во минатото, ретко беше некој да биде постар од 70 години, а денес велат дека на 70 години сè уште е дете“, рече преведувачот на 72-годишниот кинески претседател на руски јазик.

„Предвидувањата се дека во овој век постои шанса да се живее и до 150 години“, му рече преведувачот на Кси на Путин.

Но дали е на дофат светот каде што 150 години се новите 80 години? Или сонот е само уште еден израз на древната опсесија на човечката раса да ѝ избега на смртта?

Во последните децении, потрагата по подолг живот се префрли од мит ​​во мејнстрим. Поп-иконата Мајкл Џексон некогаш сонуваше да живее до 150 години, желба што сега одекнува меѓу милијардерите кои вложуваат богатство во истражувања против стареење.

„Калико лабс“, поддржани од Гугл, и „Алтос лабс“, финансирани од Џеф Безос, го предводат нападот, со милијарди инвестирани за да се најдат начини да се запре или забави процесот на стареење. Самото постоење на такви добро финансирани стартапи одразува културна промена: долговечноста повеќе не е фантазија, туку научен потфат, поддржан од милијардери со најдлабоките џебови во светот.

Сепак, се поставува прашањето: Дали сме блиску до тоа да го оствариме животниот век од 150 години?

Според една студија од 2024 година, очекуваниот животен век кај најдолговечните популации во светот се зголемил за само 6,5 години помеѓу 1990 и 2019 година. Заклучено е дека 15 проценти од жените и пет проценти од мажите во која било група луѓе родена во ист период во повеќето земји да живеат до 100 години во овој век „би било оптимистично“.

Сепак, оптимистите како Дејвид Синклер од Универзитетот Харвард тврдат дека новите откритија би можеле да им овозможат на денешните деца да живеат далеку над денешните граници.

„Стареењето е болест и таа болест може да се излечи“, вели тој.

Доба на научни скокови?

Во текот на изминатата деценија, истражувачите направија голем напредок во разбирањето зошто луѓето стареат и како медицинската интервенција може да ја одложи смртта со децении.

Еден голем научен напредок е постигнат во областа на клетките што стареат-истрошени клетки кои престануваат да се размножуваат како нивните здрави еквиваленти, но не изумираат кога треба. Овие клетки продолжуваат да постојат и ослободуваат штетни хемикалии, приближувајќи ги луѓето до смртта.

Научниците неодамна тестираа нови лекови врз глувци, кои дејствуваат како екипа за „чистење“, убивајќи ги нездравите клетки.

Резултатот покажа дека глувците останале поздрави и живееле подолго.

Мало испитување врз луѓе подоцна покажа дека овие лекови можат да го намалат бројот на овие клетки и кај луѓето.

Друг пробив доаѓа од нешто што се нарекува епигенетско репрограмирање, кое вклучува „рестартирање“ на старите клетки за да ги направи помлади.