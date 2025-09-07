Стетоскопите со вештачка интелигенција можат да детектираат три вида срцеви заболувања за неколку секунди, велат истражувачите.

Измислен во 1816 година за слушање на внатрешните звуци на телото, традиционалниот стетоскоп сега е „надграден за 21 век“ и тестиран во пилот-проект во над 200 ординации на матични лекари во Лондон, објави Скај Њуз во саботата.

Испитувањето, кое го спроведоа Империјал Колеџ Лондон (Imperial College London) и Империјал Колеџ Хелткер НХС Траст (Imperial College Healthcare NHS Trust), сугерира дека стетоскопите со вештачка интелигенција би можеле да бидат „вистинска пресвртница“, потенцијално овозможувајќи предвремено лекување на пациенти со срцева слабост, заболување на срцеви залистоци и абнормални срцеви ритми, како што е атријална фибрилација.

Истражувачите откриле дека пациентите кои ја користеле новата технологија имале 2,3 пати поголема веројатност да им се открие срцева слабост во следните 12 месеци во споредба со оние кои не ја користеле технологијата.