Стетоскопите со ВИ можат да детектираат 3 вида срцеви заболувања за неколку секунди
Употребата на стетоскопите го зголемила за 3,5 пати откривањето на абнормални шеми на срцеви отчукувања, кои се без симптоми, но можат да го зголемат ризикот од мозочен удар и го зголемила откривањето на заболувања на срцевите залистоци за 1,9 пати
Оваа алатка би можела да биде вистински пресвртница за пациентите, носејќи иновации директно во рацете на матичните лекари, велат истражувачите / AA
7 септември 2025

Стетоскопите со вештачка интелигенција можат да детектираат три вида срцеви заболувања за неколку секунди, велат истражувачите.

Измислен во 1816 година за слушање на внатрешните звуци на телото, традиционалниот стетоскоп сега е „надграден за 21 век“ и тестиран во пилот-проект во над 200 ординации на матични лекари во Лондон, објави Скај Њуз во саботата.

Испитувањето, кое го спроведоа Империјал Колеџ Лондон (Imperial College London) и Империјал Колеџ Хелткер НХС Траст (Imperial College Healthcare NHS Trust), сугерира дека стетоскопите со вештачка интелигенција би можеле да бидат „вистинска пресвртница“, потенцијално овозможувајќи предвремено лекување на пациенти со срцева слабост, заболување на срцеви залистоци и абнормални срцеви ритми, како што е атријална фибрилација.

Истражувачите откриле дека пациентите кои ја користеле новата технологија имале 2,3 пати поголема веројатност да им се открие срцева слабост во следните 12 месеци во споредба со оние кои не ја користеле технологијата.

Употребата на стетоскопите го зголемила откривањето на абнормални шеми на срцеви отчукувања - кои се без симптоми, но можат да го зголемат ризикот од мозочен удар - за 3,5 пати и го зголемила откривањето на заболувања на срцевите залистоци за 1,9 пати.

„Оваа алатка би можела да биде вистински пресвртница за пациентите, носејќи иновации директно во рацете на матичните лекари. Стетоскопот со вештачка интелигенција им дава на локалните клиничари можност да ги забележат проблемите порано, да ги дијагностицираат пациентите во заедницата и да се справат со некои од големите убијци во општеството“, изјави професорот Мајк Луис, научен директор за иновации во Националниот институт за истражување на здравјето и грижата, кој ја поддржа студијата.

Извор: АА


