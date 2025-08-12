Американскиот економист и геополитички аналитичар Џефри Сакс испрати остро отворено писмо до израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар, обвинувајќи го раководството на Израел за извршување „масовни убиства и изгладување“ во Газа и предупредувајќи дека најголемата опасност за земјата доаѓа од нејзините сопствени екстремистички политики.
Писмото, датирано на 9 август и споделено со ТРТ Ворлд преку е-пошта, следи по борбеното обраќање на Сар на специјалната седница на Советот за безбедност на ОН на 5 август, која тој ја свика за да се фокусира на израелските заложници држени во Газа.
Сар ја искористи платформата за да ја осуди палестинската група на отпорот Хамас за нападите од 7 октомври и за „изгладнување и мачење“ на заробениците, додека ги обвинува меѓународните медиуми и ОН за она што тој го нарече „модерни крвави клевети“ против Израел.
Сепак, Сакс - кој присуствуваше на состанокот - рече дека говорот на Сар „не успеал да препознае зошто речиси целиот свет... е згрозен од однесувањето на вашата влада“, обвинувајќи дека воената кампања на Израел убила повеќе од 18.500 палестински деца и ја оставила Газа на работ на глад.
„Вие се жалевте на изгладувањето на 20 заложници, но не го споменавте изгладувањето од страна на Израел на 2 милиони Палестинци“, напиша Сакс.
Поделеност во Советот за безбедност на ОН
Интервенцијата на Сакс доаѓа во услови на длабоки поделби во ОН. На вонредниот состанок во недела, четири од петте постојани членки - Русија, Кина, Велика Британија и Франција - ја осудија одлуката на израелскиот Кабинет за безбедност целосно да го окупира градот Газа и насилно да ги расели Палестинците од север кон југ.
Само САД ги бранеа постапките на Израел, при што нивниот вршител на должноста заменик-претставник ја повтори реченицата на Вашингтон дека Израел има „право да се брани“ и го обвини Хамас за отфрлање на прекинот на огнот.
Франција предупреди дека планот за окупација „во никој случај нема да придонесе за безбедноста на Израел“, додека кинескиот претставник во ОН, Фу Конг, ја прогласи Газа за „интегрален дел од палестинската територија“ и го повика Израел „веднаш да го запре овој опасен потег“.
Отфрлање на ционизмот
Во своето писмо, Сакс - самиот Евреин - се спротивстави на изјавата на Сар во ОН дека Израел е „суверена држава на еврејскиот народ“.
Нарекувајќи го ова „лажно“, Сакс рече: „Израел е суверена држава на своите граѓани. Јас сум Евреин и граѓанин на Соединетите Американски Држави. Израел не е моја држава и никогаш нема да биде“.
Тој тврди дека јудаизмот е религија и култура, а не националност, наведувајќи ги историските рабински учења кои забранувале масовно враќање во Ерусалим и предупредувајќи дека ционизмот „ослабил или ставил крај на безброј живописни заедници“ на Евреи кои живееле во мир низ целиот свет.
Сакс, исто така, истакна дека Балфуровата декларација од 1917 година, која го отвори патот за еврејска татковина, експлицитно ветуваше дека нема да ги загрози правата на нееврејските заедници во Палестина - нешто што, според него, ционизмот не успеал да го одржи.
Обвинувања за трајна окупација
Професорот на Универзитетот Колумбија ја обвини владата на Нетанјаху - поддржана од крајно десничарските сојузници Безалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир - дека се стреми кон „трајна окупација на цела Палестина“, демонизирајќи го палестинскиот народ и блокирајќи го создавањето суверена палестинска држава.
Тој ги спореди зборовите на Сар со оние на палестинскиот амбасадор Ријад Мансур на истата сесија на ОН, кој повика на прекин на „нелегалната окупација“ и спроведување решение со две држави во согласност со меѓународното право.
„Веќе 147 земји ја признаваат Државата Палестина, а многу повеќе наскоро ќе го сторат тоа“, потсети Сакс, истакнувајќи дека само шест земји-членки на ОН неодамна се спротивставија на резолуцијата со која се поддржува палестинското самоопределување.
Предупредување до израелските лидери
Сакс рече дека глобалната изолација на Израел сега е ублажена само од политичката поддршка на САД - во голема мера под влијание, забележа тој, на христијанските евангелисти кои го гледаат враќањето на Евреите во Израел како дел од пророштвото за крајот на времето.
Со оглед на тоа што јавното мислење на САД нагло се менува против војната на Израел во Газа, тој предупреди дека „бруталната моќ ќе исчезне ако продолжи тешката неправда на Израел кон палестинскиот народ“.
„Решението со две држави е патот - и единствениот пат - кон опстанокот на Израел“, заклучи Сакс.
„Големата закана за опстанокот на Израел не се арапските нации, Палестинците или Иран, туку политиките на екстремистичката влада на Израел“.
Извор: ТРТ Ворлд