Американскиот економист и геополитички аналитичар Џефри Сакс испрати остро отворено писмо до израелскиот министер за надворешни работи, Гидеон Сар, обвинувајќи го раководството на Израел за извршување „масовни убиства и изгладување“ во Газа и предупредувајќи дека најголемата опасност за земјата доаѓа од нејзините сопствени екстремистички политики.

Писмото, датирано на 9 август и споделено со ТРТ Ворлд преку е-пошта, следи по борбеното обраќање на Сар на специјалната седница на Советот за безбедност на ОН на 5 август, која тој ја свика за да се фокусира на израелските заложници држени во Газа.

Сар ја искористи платформата за да ја осуди палестинската група на отпорот Хамас за нападите од 7 октомври и за „изгладнување и мачење“ на заробениците, додека ги обвинува меѓународните медиуми и ОН за она што тој го нарече „модерни крвави клевети“ против Израел.

Сепак, Сакс - кој присуствуваше на состанокот - рече дека говорот на Сар „не успеал да препознае зошто речиси целиот свет... е згрозен од однесувањето на вашата влада“, обвинувајќи дека воената кампања на Израел убила повеќе од 18.500 палестински деца и ја оставила Газа на работ на глад.

„Вие се жалевте на изгладувањето на 20 заложници, но не го споменавте изгладувањето од страна на Израел на 2 милиони Палестинци“, напиша Сакс.

Поделеност во Советот за безбедност на ОН

Интервенцијата на Сакс доаѓа во услови на длабоки поделби во ОН. На вонредниот состанок во недела, четири од петте постојани членки - Русија, Кина, Велика Британија и Франција - ја осудија одлуката на израелскиот Кабинет за безбедност целосно да го окупира градот Газа и насилно да ги расели Палестинците од север кон југ.

Само САД ги бранеа постапките на Израел, при што нивниот вршител на должноста заменик-претставник ја повтори реченицата на Вашингтон дека Израел има „право да се брани“ и го обвини Хамас за отфрлање на прекинот на огнот.

Јас сум Евреин и граѓанин на Соединетите Американски Држави. Израел не е моја држава и никогаш нема да биде. Џефри Сакс

Франција предупреди дека планот за окупација „во никој случај нема да придонесе за безбедноста на Израел“, додека кинескиот претставник во ОН, Фу Конг, ја прогласи Газа за „интегрален дел од палестинската територија“ и го повика Израел „веднаш да го запре овој опасен потег“.

Отфрлање на ционизмот

Во своето писмо, Сакс - самиот Евреин - се спротивстави на изјавата на Сар во ОН дека Израел е „суверена држава на еврејскиот народ“.

Нарекувајќи го ова „лажно“, Сакс рече: „Израел е суверена држава на своите граѓани. Јас сум Евреин и граѓанин на Соединетите Американски Држави. Израел не е моја држава и никогаш нема да биде“.