Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, денес изјави дека е невозможно повторно да се кандидира за претседател на Србија и дека не би размислувал за промена на Уставот за да се кандидира, како и дека изборите ќе бидат распишани пред законски предвидениот рок.

По средбата со австрискиот канцелар Кристијан Штокер, Вучиќ, одговарајќи на прашање од новинар од австрискиот национален сервис ОРФ за тоа дека во Србија веќе девет месеци се одржуваат масовни протести против владата и дали ќе се кандидира на нови избори и кога тие ќе се одржат, рече дека ниту австриските новинари ниту блокадитерите не се задолжени за распишување на изборите, туку дека надлежните институции на Србија, кои, како што нагласи, ќе донесат одлука за ова во согласност со Уставот и законите.

Тој повтори дека изборите ќе бидат распишани пред законски предвидениот рок, односно пред Уставот и законите да го бараат тоа, и изјави дека изборите ќе покажат што ќе каже народот и кој ќе победи.

„Бидејќи изборите се единственото нешто што кажува што навистина мисли народот, а демонстрациите и протестите се форма на изразување на незадоволство, несогласување, што е легитимно, дури и легално, сè додека не е насилно. А во претходните девет месеци немавме ниту еден легален собир, ниту еден што не беше нелегален, ниту еден не беше пријавен кај надлежните државни органи, ниту пак беше одржан во согласност со законите“, рече Вучиќ.

Српскиот претседател нагласи дека е политички ветеран и дека повеќе не може да се кандидира за претседател, ниту пак му паѓа на ум да го менува Уставот за да продолжи да се кандидира.

„Бидејќи не сум диктаторот каков што обично ме прикажувате во австриските медиуми, ја завршувам претседателската кариера за околу една година и неколку дена. И ако ќе му помогнам на некого и ако ќе се борам за оние, кои мислам дека можат да ја водат Србија во иднина, да постигнат успех на изборите, дефинитивно ќе го направам тоа. А од која позиција не е прашањето во моментов“, рече Вучиќ.