Амбасадорот на Украина во Туркије изјави дека Киев работи на организирање посета на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на земјата разурната од војна.

Во интервју за новинската агенција РБЦ-Украина во понеделник, украинскиот амбасадор во Туркије, Нариман Џељалов, изјави дека Киев активно работи на организирање на таква посета, што би била прва на Ердоган од почетокот на тековната руско-украинска војна во февруари 2022 година.

Турскиот претседател последен пат беше во Украина за време на работна посета на источниот град Лавов во август 2022 година.

„Украинскиот претседател Володимир Зеленски лично ја упати поканата, а јас ја повторив за време на мојата средба со турскиот претседател“, рече Џељалов, осврнувајќи се на средбата со Ердоган на почетокот на минатиот месец, кога ги предаде акредитивните писма.

Изразувајќи дека посетата бара значителен напор бидејќи има „многу проблеми што го попречуваат нејзиното реализирање“, Џељалов понатаму рече дека ратификацијата на договорот за слободна трговија меѓу двете земји би можела да стане централен фокус на самата посета.