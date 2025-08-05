ПОЛИТИКА
2 мин читање
Киев: Активно работиме на подготовка за посетата на претседателот Ердоган во Украина
Украинскиот амбасадор во Туркије, Нариман Џељалов, изјави дека Киев активно работи на организирање на таква посета, што би била прва на Ердоган од почетокот на тековната руско-украинска војна во февруари 2022 година
5 август 2025

Амбасадорот на Украина во Туркије изјави дека Киев работи на организирање посета на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на земјата разурната од војна.

Во интервју за новинската агенција РБЦ-Украина во понеделник, украинскиот амбасадор во Туркије, Нариман Џељалов, изјави дека Киев активно работи на организирање на таква посета, што би била прва на Ердоган од почетокот на тековната руско-украинска војна во февруари 2022 година.

Турскиот претседател последен пат беше во Украина за време на работна посета на источниот град Лавов во август 2022 година.

„Украинскиот претседател Володимир Зеленски лично ја упати поканата, а јас ја повторив за време на мојата средба со турскиот претседател“, рече Џељалов, осврнувајќи се на средбата со Ердоган на почетокот на минатиот месец, кога ги предаде акредитивните писма.

Изразувајќи дека посетата бара значителен напор бидејќи има „многу проблеми што го попречуваат нејзиното реализирање“, Џељалов понатаму рече дека ратификацијата на договорот за слободна трговија меѓу двете земји би можела да стане централен фокус на самата посета.

„Овој договор е важен за значителен дел од нашето работење, иако може да предизвика загриженост кај некои поради зголемената конкуренција. Сепак, ова е политичка одлука. Претседателот Зеленски предложи договорот да биде ратификуван за време на посетата на Ердоган, што би бил силен и симболичен гест“, изрази тој.

Турските власти сè уште не ги коментираа забелешките на Џељалов.

Минатата година, во август, Анкара го ратификуваше договорот за слободна трговија од 3 февруари 2022 година што го потпиша со Киев.

Турција играше посредничка улога меѓу Русија и Украина, домаќин на мировни преговори во текот на првите месеци од конфликтот, а подоцна беше домаќин на обновени разговори меѓу двете завојувани страни во Истанбул на 16 мај, 2 јуни и 23 јули, соодветно.


