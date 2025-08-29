Уставниот суд на Тајланд денес ја разреши премиерката Паетонгтарн Шинаватра од функцијата поради наводно кршење на етичките норми по само една година на власт.

Судот во пресудата наведува дека 39-годишната Паетонгтарн ги прекршила етичките норми во телефонски разговор во јуни со поранешниот премиер на Камбоџа, Хун Сен.

Според протечениот разговор во јавноста, таа наводно понудила да дејствува против тајландски воен офицер по барање на камбоџанскиот лидер додека двете земји биле на работ на вооружен граничен конфликт.

Судирите избувнаа неколку недели подоцна и траеја пет дена.

Денешната одлука го отвора патот за избор на нов премиер во парламентот.