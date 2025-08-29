ПОЛИТИКА
Тајландскиот уставен суд ја разреши премиерката Шинаватра поради кршење на етичките стандарди
Судот во пресудата наведува дека 39-годишната Паетонгтарн ги прекршила етичките норми во телефонски разговор во јуни со поранешниот премиер на Камбоџа, Хун Сен
Тајландскиот уставен суд ја разреши премиерката Шинаватра поради кршење на етичките стандарди
Петонгтарн беше најмладата премиерка на Тајланд и беше шестата премиерка од или поддржана од семејството на милијардерот Шинаватра / AP
29 август 2025

Уставниот суд на Тајланд денес ја разреши премиерката Паетонгтарн Шинаватра од функцијата поради наводно кршење на етичките норми по само една година на власт.

Судот во пресудата наведува дека 39-годишната Паетонгтарн ги прекршила етичките норми во телефонски разговор во јуни со поранешниот премиер на Камбоџа, Хун Сен.

Според протечениот разговор во јавноста, таа наводно понудила да дејствува против тајландски воен офицер по барање на камбоџанскиот лидер додека двете земји биле на работ на вооружен граничен конфликт.

Судирите избувнаа неколку недели подоцна и траеја пет дена.

Денешната одлука го отвора патот за избор на нов премиер во парламентот.

Петонгтарн беше најмладата премиерка на Тајланд и беше шестата премиерка од или поддржана од семејството на милијардерот Шинаватра.

Таа е ќерка на влијателниот тајкун Таксин Шинаватра, а Уставниот суд на Тајланд ја суспендираше од функцијата на 1 јули додека истрагата за нејзиниот телефонски разговор со Хун Сен продолжува.

Паетонгтарн се извини за протечениот повик и рече дека се обидувала да спречи војна.

Таа е петтиот премиер за 17 години што е разрешен од Уставниот суд на Тајланд.

