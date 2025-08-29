Израелската воена активност се интензивираше во петокот во јужна Сирија, со воени авиони што летаат над провинциите Кунеитра и Дара, а копнените сили влегуваат на сириска територија.

Сирискиот државен медиум „Алихбарија“ објави дека израелските воени возила напредувале во селото Источна Самаданија во околината на Кунеитра, напаѓајќи станбена куќа.

Нема достапни непосредни информации за жртви.

Упадите означуваат продолжение на повторените кршења на сирискиот суверенитет од страна на Израел, кои вклучуваат воздушни напади и копнени операции на југот од земјата.