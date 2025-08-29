ПОЛИТИКА
Израел спроведува интензивни воздушни и копнени напади во јужна Сирија
Израелски воени авиони патролираат на небото над Кунеитра и Дара, додека копнените сили вршат напади врз селата во околината на Кунеитра
Упадите означуваат продолжение на повторените кршења на сирискиот суверенитет од страна на Израел / REUTERS
29 август 2025

Израелската воена активност се интензивираше во петокот во јужна Сирија, со воени авиони што летаат над провинциите Кунеитра и Дара, а копнените сили влегуваат на сириска територија.

Сирискиот државен медиум „Алихбарија“ објави дека израелските воени возила напредувале во селото Источна Самаданија во околината на Кунеитра, напаѓајќи станбена куќа.

Нема достапни непосредни информации за жртви.

Упадите означуваат продолжение на повторените кршења на сирискиот суверенитет од страна на Израел, кои вклучуваат воздушни напади и копнени операции на југот од земјата.

Најновите извештаи за израелска воена активност доаѓаат во време кога САД се залагаат за некаков вид безбедносен договор меѓу Израел и Сирија.

По падот на режимот на Башар ал Асад минатиот декември, Израел започна стотици напади насочени кон воени локации и средства низ цела Сирија, вклучувајќи борбени авиони, ракетни системи и инсталации за воздушна одбрана, според извештаите.

Израел, исто така, ја прошири својата окупација на сириската Голанска Висорамнина со заземање на демилитаризираната тампон-зона, потег со кој се прекрши договорот за разделување со Сирија од 1974 година.

Нова преодна администрација предводена од претседателот Ахмед ал Шара беше формирана во јануари.

