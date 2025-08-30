ПОЛИТИКА
2 мин читање
Како ЕУ планира да ги намали американските царини за европските автомобили
Комисијата очекува намалувањето на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти да стапи на сила ретроактивно, на првиот ден од месецот во кој беа поднесени законските предлози, што е 1 август
Како ЕУ планира да ги намали американските царини за европските автомобили
Ова е прв чекор во спроведувањето на царинскиот договор, во кој ЕУ се согласи на царинска стапка од 15% за да се избегне ескалација / Reuters
30 август 2025

Европската комисија во четврток објави два законски предлози за елиминирање на царините за американски индустриски стоки, што пак треба да овозможи намалување на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти.

Предлозите претставуваат прв чекор во спроведувањето на царинскиот договор меѓу САД и ЕУ, во кој европската страна се согласи на царинска стапка од 15 проценти за да се избегне ескалација на трговската војна.

Првиот законски предлог се однесува на елиминирање на царините за американски индустриски стоки и доделување преференцијален пристап до европскиот пазар за морска храна и несензитивни земјоделски производи.

Вториот законски предлог се однесува на продолжување на безцаринскиот третман за увоз на јастог, кој сега вклучува и увоз на преработен јастог.

Советот на ЕУ и Европскиот парламент сега треба да ги одобрат овие предлози во вообичаената законодавна постапка за предложените намалувања на царините да стапат во сила.

Препорачано

Комисијата очекува намалувањето на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти да стапи на сила ретроактивно, на првиот ден од месецот во кој беа поднесени законските предлози, што е 1 август.

Според Комисијата, ова ќе им заштеди на производителите на автомобили повеќе од 500 милиони евра царински давачки што инаку би се плаќале за извоз за само еден месец.

Според рамковниот договор, Соединетите Американски Држави ветија дека ќе воведат нулти или речиси нулти царински стапки за некои категории производи што би подлежеле на стапки на повластена валута.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us