Европската комисија во четврток објави два законски предлози за елиминирање на царините за американски индустриски стоки, што пак треба да овозможи намалување на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти.
Предлозите претставуваат прв чекор во спроведувањето на царинскиот договор меѓу САД и ЕУ, во кој европската страна се согласи на царинска стапка од 15 проценти за да се избегне ескалација на трговската војна.
Првиот законски предлог се однесува на елиминирање на царините за американски индустриски стоки и доделување преференцијален пристап до европскиот пазар за морска храна и несензитивни земјоделски производи.
Вториот законски предлог се однесува на продолжување на безцаринскиот третман за увоз на јастог, кој сега вклучува и увоз на преработен јастог.
Советот на ЕУ и Европскиот парламент сега треба да ги одобрат овие предлози во вообичаената законодавна постапка за предложените намалувања на царините да стапат во сила.
Комисијата очекува намалувањето на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти да стапи на сила ретроактивно, на првиот ден од месецот во кој беа поднесени законските предлози, што е 1 август.
Според Комисијата, ова ќе им заштеди на производителите на автомобили повеќе од 500 милиони евра царински давачки што инаку би се плаќале за извоз за само еден месец.
Според рамковниот договор, Соединетите Американски Држави ветија дека ќе воведат нулти или речиси нулти царински стапки за некои категории производи што би подлежеле на стапки на повластена валута.