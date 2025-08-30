Европската комисија во четврток објави два законски предлози за елиминирање на царините за американски индустриски стоки, што пак треба да овозможи намалување на американските царини за европски автомобили од 27,5 проценти на 15 проценти.

Предлозите претставуваат прв чекор во спроведувањето на царинскиот договор меѓу САД и ЕУ, во кој европската страна се согласи на царинска стапка од 15 проценти за да се избегне ескалација на трговската војна.

Првиот законски предлог се однесува на елиминирање на царините за американски индустриски стоки и доделување преференцијален пристап до европскиот пазар за морска храна и несензитивни земјоделски производи.

Вториот законски предлог се однесува на продолжување на безцаринскиот третман за увоз на јастог, кој сега вклучува и увоз на преработен јастог.

Советот на ЕУ и Европскиот парламент сега треба да ги одобрат овие предлози во вообичаената законодавна постапка за предложените намалувања на царините да стапат во сила.