Кина и Русија во петокот го осудија потегот на Германија, Франција и Велика Британија за активирање на механизам за враќање на санкциите врз Иран, при што Пекинг го нарече „контрапродуктивен“, а Москва предупреди на „непоправливи последици“.

Берлин, Лондон и Париз започнаа постапка во ОН што би можела да доведе до обновување на меѓународните санкции против Техеран во рок од 30 дена за кршење на меѓународниот договор од 2015 година, чија цел е да се обезбеди дека неговите нуклеарни активности ќе останат цивилни по природа.

Механизмот овозможува стапување во сила на старите санкции на ОН, како што се ембаргото за оружје и мерките против ирански поединци и организации.

Во петокот, Кина го оцени контрапродуктивен потегот на трите европски земји познати како Е3.

„Стартирањето на овој механизам не е конструктивно, ќе му наштети на процесот на политичко и дипломатско решавање на иранското нуклеарно прашање“, изјави портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун.

Кина верува дека Советот за безбедност во оваа фаза треба да го поттикне продолжувањето на дијалогот и преговорите, наместо да создава нова конфронтација што би довело до влошување или дури и ескалација на ситуацијата, рече кинескиот портпарол.

Русија предупреди во петокот на „непоправливи последици“ доколку се воведат нови меѓународни санкции врз Иран.

„Ги повикуваме да се вразумат и да ги преиспитаат своите погрешни одлуки пред тие да доведат до непоправливи последици и нова трагедија“, објави руското Министерство за надворешни работи.