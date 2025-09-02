Генералниот секретар на НАТО предупреди за „масовно зголемување“ на руската војска, велејќи дека тоа не е за организирање паради, туку за употреба во Украина или можеби на други места.

„Заканата од Русите се зголемува секој ден. Да не бидеме наивни во врска со тоа“, рече Марк Руте на прес-конференција со премиерот на Луксембург, Лук Фриден, и министерката за одбрана, Јурико Бакес.

Руте продолжи велејќи дека можеби другите сојузници мислат дека сега се безбедни само затоа што се далеку, но сепак, тој истакна дека сите сојузници се „многу блиску и ја имаат најновата руска ракетна технологија“.

„Разликата сега помеѓу Литванија на фронтовската линија и Луксембург, Хаг или Мадрид е пет до десет минути - тоа е времето потребно на оваа ракета да стигне до овие делови од Европа.“

Тој додаде: „Значи, сите сме под директна закана од Русите. Сите сме на источниот дел сега, без разлика дали живеете во Лондон или во Талин, не е така, повеќе нема никаква разлика.“