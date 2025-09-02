ПОЛИТИКА
2 мин читање
Руте: Во моментов има „масовно зголемување“ на руската војска
„Заканата од Русите се зголемува секој ден. Да не бидеме наивни во врска со тоа“, рече Марк Руте на прес-конференција со премиерот на Луксембург, Лук Фриден, и министерката за одбрана, Јурико Бакес
Руте: Во моментов има „масовно зголемување“ на руската војска
Руте: Во моментов има „масовно зголемување“ на руската војска / Reuters
2 септември 2025

Генералниот секретар на НАТО предупреди за „масовно зголемување“ на руската војска, велејќи дека тоа не е за организирање паради, туку за употреба во Украина или можеби на други места.

„Заканата од Русите се зголемува секој ден. Да не бидеме наивни во врска со тоа“, рече Марк Руте на прес-конференција со премиерот на Луксембург, Лук Фриден, и министерката за одбрана, Јурико Бакес.

Руте продолжи велејќи дека можеби другите сојузници мислат дека сега се безбедни само затоа што се далеку, но сепак, тој истакна дека сите сојузници се „многу блиску и ја имаат најновата руска ракетна технологија“.

„Разликата сега помеѓу Литванија на фронтовската линија и Луксембург, Хаг или Мадрид е пет до десет минути - тоа е времето потребно на оваа ракета да стигне до овие делови од Европа.“

Тој додаде: „Значи, сите сме под директна закана од Русите. Сите сме на источниот дел сега, без разлика дали живеете во Лондон или во Талин, не е така, повеќе нема никаква разлика.“

Препорачано

Шефот на НАТО ја повтори важноста на одржувањето силна одбрана и одвраќање и нагласи дека на воениот сојуз му се потребни повеќе капацитети и поголеми вооружени сили во целата област на НАТО.

„Во овој момент има масовно зголемување на руските вооружени сили и руската војска, и не само за организирање на овие паради во Москва, туку тие се таму за да се користат и тие ги користат, како што зборуваме во Украина, а можеби ќе ги користат и на други места“, додаде тој.

Шефот на НАТО, исто така, му се заблагодари на Луксембург за неговата посветеност да се приклучи на програмата на НАТО за обезбедување воена поддршка на Украина.

Според новата иницијатива на НАТО за Листа на приоритетни потреби за Украина (PURL), сојузниците испорачуваат основно американско оружје директно во Украина, со финансирање обезбедено од сојузниците на НАТО.

„За неколку недели веќе успеавме да насочиме 2 милијарди долари во витални, смртоносни, понекогаш смртоносни, а понекогаш и поодбранбени системи во Украина преку оваа нова програма“, додаде тој.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us