Генералниот секретар на НАТО предупреди за „масовно зголемување“ на руската војска, велејќи дека тоа не е за организирање паради, туку за употреба во Украина или можеби на други места.
„Заканата од Русите се зголемува секој ден. Да не бидеме наивни во врска со тоа“, рече Марк Руте на прес-конференција со премиерот на Луксембург, Лук Фриден, и министерката за одбрана, Јурико Бакес.
Руте продолжи велејќи дека можеби другите сојузници мислат дека сега се безбедни само затоа што се далеку, но сепак, тој истакна дека сите сојузници се „многу блиску и ја имаат најновата руска ракетна технологија“.
„Разликата сега помеѓу Литванија на фронтовската линија и Луксембург, Хаг или Мадрид е пет до десет минути - тоа е времето потребно на оваа ракета да стигне до овие делови од Европа.“
Тој додаде: „Значи, сите сме под директна закана од Русите. Сите сме на источниот дел сега, без разлика дали живеете во Лондон или во Талин, не е така, повеќе нема никаква разлика.“
Шефот на НАТО ја повтори важноста на одржувањето силна одбрана и одвраќање и нагласи дека на воениот сојуз му се потребни повеќе капацитети и поголеми вооружени сили во целата област на НАТО.
„Во овој момент има масовно зголемување на руските вооружени сили и руската војска, и не само за организирање на овие паради во Москва, туку тие се таму за да се користат и тие ги користат, како што зборуваме во Украина, а можеби ќе ги користат и на други места“, додаде тој.
Шефот на НАТО, исто така, му се заблагодари на Луксембург за неговата посветеност да се приклучи на програмата на НАТО за обезбедување воена поддршка на Украина.
Според новата иницијатива на НАТО за Листа на приоритетни потреби за Украина (PURL), сојузниците испорачуваат основно американско оружје директно во Украина, со финансирање обезбедено од сојузниците на НАТО.
„За неколку недели веќе успеавме да насочиме 2 милијарди долари во витални, смртоносни, понекогаш смртоносни, а понекогаш и поодбранбени системи во Украина преку оваа нова програма“, додаде тој.