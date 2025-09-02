Катар во вторник соопшти дека медијаторите одржуваат контакти со цел оживување на индиректните преговори меѓу Израел и Хамас за прекин на огнот во Газа, при што дискусиите истражуваат потенцијални идеи за завршување на војната.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Маџед ал-Ансари, им изјави на новинарите во Доха дека иако напорите се во тек, „досега нема ништо ново“.

„Израел не одговори на предлогот за прекин на огнот“, рече тој.

Запрашан за извештаите за поширок договор, тој рече: „Се водат разговори за да се постигне поинаков модел. Нема да навлегувам во детали, но сме отворени за сите идеи“.

„Засега, предлогот на маса е оној за кој Хамас се согласи, но неформално има размена на идеи и разгледуваме што може да се постигне“, додаде тој.

Портпаролот ги критикуваше израелските изјави што алудираат на анексијата на окупираниот Западен Брег, нарекувајќи ги „закана, форма на уцена и знак на неподготвеност за мир“.