Катар: Во тек се контакти за обнова на преговорите за примирје во Газа
„Се водат разговори за да се постигне поинаков модел. Нема да навлегувам во детали, но сме отворени за сите идеи“, рече портпаролот на Министерството за надворешни работи, Маџед ал-Ансари
2 септември 2025

Катар во вторник соопшти дека медијаторите одржуваат контакти со цел оживување на индиректните преговори меѓу Израел и Хамас за прекин на огнот во Газа, при што дискусиите истражуваат потенцијални идеи за завршување на војната.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Маџед ал-Ансари, им изјави на новинарите во Доха дека иако напорите се во тек, „досега нема ништо ново“.

„Израел не одговори на предлогот за прекин на огнот“, рече тој.

Запрашан за извештаите за поширок договор, тој рече: „Се водат разговори за да се постигне поинаков модел. Нема да навлегувам во детали, но сме отворени за сите идеи“.

„Засега, предлогот на маса е оној за кој Хамас се согласи, но неформално има размена на идеи и разгледуваме што може да се постигне“, додаде тој.

Портпаролот ги критикуваше израелските изјави што алудираат на анексијата на окупираниот Западен Брег, нарекувајќи ги „закана, форма на уцена и знак на неподготвеност за мир“.

Пред околу две недели, Хамас објави дека прифаќа предлог од медијаторите за размена на затвореници и 60-дневен прекин на огнот, но Израел се воздржа од изнесување на својот став.

На 20 август, премиерот Бенјамин Нетанјаху изјави дека наредил забрзување на плановите за окупирање на Газа, и покрај меѓународните предупредувања дека тоа би можело да резултира со целосно уништување на енклавата, поголемо страдање за Палестинците и масовно раселување.

Израел уби повеќе од 63.600 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

