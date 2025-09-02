ПОЛИТИКА
3 мин читање
Севернокорејскиот лидер Ким Џонг пристигна во Пекинг за својот прв мултилатерален дипломатски настан
Ким, заедно со Путин, ќе бидат меѓу 26 светски лидери кои ќе присуствуваат на воена парада во кинеската престолнина во среда, за одбележување на 80-годишнината од крајот на Втората светска војна, што Кина ја слави како победа над Јапонија
Севернокорејскиот лидер Ким Џонг пристигна во Пекинг за својот прв мултилатерален дипломатски настан
Дедото на Ким, Ким Ил-Сунг, основачот и првиот лидер на Северна Кореја, присуствуваше на слична воена парада во Пекинг во 1959 година / Reuters
2 септември 2025

Специјален оклопен воз што го превезува севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пристигна во Пекинг во вторник, каде што тој ќе присуствува на воена парада, што го одбележува неговото деби на мултилатералната дипломатска сцена.

Возот за кој се верува дека го превезувал Ким пристигнал во близина на железничката станица во Пекинг околу 16 часот по локално време (10 часот по средноевропско време), објави јужнокорејската новинска агенција Јонхап.

Севернокорејскиот лидер го напушти главниот град Пјонгјанг во понеделник, патувајќи околу 1.300 километри, што обично трае помеѓу 20 и 24 часа.

Тој е придружуван од министерот за надворешни работи Чое Сон Хуи и други високи функционери, изјави Ким Чон Ил, директор на Одделот за печат и информации на севернокорејското Министерство за надворешни работи.

Ова е негово петто патување во Кина откако ја презеде власта во 2011 година.

Ким, заедно со рускиот претседател Владимир Путин, ќе биде меѓу државните лидери од 26 земји кои ќе присуствуваат на воена парада во кинеската престолнина во среда. Настанот ќе ја одбележи 80-годишнината од крајот на Втората светска војна, што Кина ја слави како победа над Јапонија.

Ова ќе биде прво учество на Ким на мултилатерален дипломатски настан откако ја презеде власта кон крајот на 2011 година.

Кинескиот претседател Кси Џинпинг ќе се обрати на парадата.

Дедото на Ким, Ким Ил-Сунг, основачот и првиот лидер на Северна Кореја, присуствуваше на слична воена парада во Пекинг во 1959 година.

Додека Ким ја преминуваше границата со Кина, разузнавачката агенција на Јужна Кореја тврдеше дека најмалку 2.000 севернокорејски војници загинале во војната во Украина, објави Јонхап њуз.

Тврдењето дојде откако Северна Кореја одржа две церемонии минатиот месец во чест на своите паднати војници во Украина.

Препорачано

Пјонгјанг испрати илјадници војници во Русија за да помогнат во борбата против Киев, кој ужива поддршка од западните земји.

Северна Кореја не даде точен број на жртви.

Ким Џонг Ун ги нарече „големи херои“ и објави дека улица во главниот град Пјонгјанг ќе го носи нивното име.

Северна Кореја и Русија потпишаа сеопфатно стратешко партнерство минатата година, ветувајќи меѓусебна воена поддршка доколку која било земја биде нападната од трета страна.

Пред патувањето на Ким во Пекинг, Министерството за надворешни работи на Северна Кореја во соопштение ги пофали односите со Кина.

Во него се вели дека Иницијативата за глобално управување (ЦГИ), предложена од кинескиот претседател Кси, „одразува посветеност на партнерство со сите нации во светот за изградба на праведен и рамноправен глобален поредок“.

Кси ја претстави својата четврта таква иницијатива за време на самитот на Шангајската организација за соработка во кинескиот град Тјанџин во понеделник.

„ЦГИ има големо позитивно значење во одбраната на целите и принципите на Повелбата на ОН во денешниот свет, каде што преовладуваат супремацијата и едностраните практики на САД и Западот, а трагичните настани се редат еден по друг“, рече Ким, директор за печат во Министерството за надворешни работи на Северна Кореја.

Пјонгјанг останува цврсто посветен на заштитата на глобалната правда, мир и безбедност и промовирање на изградбата на нов мултиполарен свет, додаде тој.

Тој истакна дека Северна Кореја и Кина „долго време се поддржуваат едни со други, делејќи заеднички став против доминацијата и потчинувањето, хегемонијата и самоволието“.

Соработката меѓу Пјонгјанг и Пекинг „за целите на застапување на глобалната правда и еднаквост ќе продолжи да расте“, заклучи Ким.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us