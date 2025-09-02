Специјален оклопен воз што го превезува севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун пристигна во Пекинг во вторник, каде што тој ќе присуствува на воена парада, што го одбележува неговото деби на мултилатералната дипломатска сцена.

Возот за кој се верува дека го превезувал Ким пристигнал во близина на железничката станица во Пекинг околу 16 часот по локално време (10 часот по средноевропско време), објави јужнокорејската новинска агенција Јонхап.

Севернокорејскиот лидер го напушти главниот град Пјонгјанг во понеделник, патувајќи околу 1.300 километри, што обично трае помеѓу 20 и 24 часа.

Тој е придружуван од министерот за надворешни работи Чое Сон Хуи и други високи функционери, изјави Ким Чон Ил, директор на Одделот за печат и информации на севернокорејското Министерство за надворешни работи.

Ова е негово петто патување во Кина откако ја презеде власта во 2011 година.

Ким, заедно со рускиот претседател Владимир Путин, ќе биде меѓу државните лидери од 26 земји кои ќе присуствуваат на воена парада во кинеската престолнина во среда. Настанот ќе ја одбележи 80-годишнината од крајот на Втората светска војна, што Кина ја слави како победа над Јапонија.

Ова ќе биде прво учество на Ким на мултилатерален дипломатски настан откако ја презеде власта кон крајот на 2011 година.

Кинескиот претседател Кси Џинпинг ќе се обрати на парадата.

Дедото на Ким, Ким Ил-Сунг, основачот и првиот лидер на Северна Кореја, присуствуваше на слична воена парада во Пекинг во 1959 година.

Додека Ким ја преминуваше границата со Кина, разузнавачката агенција на Јужна Кореја тврдеше дека најмалку 2.000 севернокорејски војници загинале во војната во Украина, објави Јонхап њуз.

Тврдењето дојде откако Северна Кореја одржа две церемонии минатиот месец во чест на своите паднати војници во Украина.