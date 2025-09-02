Русија и Кина потпишаа 22 договори за време на официјалната посета на претседателот Владимир Путин на Пекинг, од енергетика и наука до здравство, земјоделство и медиуми, соопшти Кремљ во вторник.

Клучните документи вклучуваат меморандум за проектот за гасоводот „Моќта на Сибир 2“, договор меѓу „Газпром“ и Кинеската национална нафтена корпорација за стратешка соработка и меморандум меѓу „Росатом“ и Кинеската агенција за атомска енергија за мирновременска нуклеарна енергија.

Други значајни договори вклучуваат соработка на рускиот инструмент „Следење на прашината на месечината“ за кинескиот вселенски брод „Чанг'е-7“, мапа на патот за развој на островот Бољшој Усуријски и протоколи за земјоделска трговија, како што е извозот на ирваси и еленски рогови.

Путин го пофали „топлиот прием“ во Пекинг, велејќи дека односите меѓу Русија и Кина се на „невидено високо ниво“.

Тој нагласи дека партнерството е изградено врз „доверба, меѓусебна помош и цврстина во заштитата на заедничките интереси“.