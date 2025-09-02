ПОЛИТИКА
2 мин читање
Русија и Кина потпишаа 22 договори за соработка, вклучувајќи енергетика, наука и здравство
Клучните документи вклучуваат меморандум за проектот за гасоводот Моќта на Сибир 2, договор меѓу Газпром и Кинеската национална нафтена корпорација за стратешка соработка и меморандум меѓу Росатом и Кинеската агенција за атомска енергија
Русија и Кина потпишаа 22 договори за соработка, вклучувајќи енергетика, наука и здравство
Путин го пофали топлиот прием во Пекинг, велејќи дека односите меѓу Русија и Кина се на невидено високо ниво / AA
2 септември 2025

Русија и Кина потпишаа 22 договори за време на официјалната посета на претседателот Владимир Путин на Пекинг, од енергетика и наука до здравство, земјоделство и медиуми, соопшти Кремљ во вторник.

Клучните документи вклучуваат меморандум за проектот за гасоводот „Моќта на Сибир 2“, договор меѓу „Газпром“ и Кинеската национална нафтена корпорација за стратешка соработка и меморандум меѓу „Росатом“ и Кинеската агенција за атомска енергија за мирновременска нуклеарна енергија.

Други значајни договори вклучуваат соработка на рускиот инструмент „Следење на прашината на месечината“ за кинескиот вселенски брод „Чанг'е-7“, мапа на патот за развој на островот Бољшој Усуријски и протоколи за земјоделска трговија, како што е извозот на ирваси и еленски рогови.

Путин го пофали „топлиот прием“ во Пекинг, велејќи дека односите меѓу Русија и Кина се на „невидено високо ниво“.

Тој нагласи дека партнерството е изградено врз „доверба, меѓусебна помош и цврстина во заштитата на заедничките интереси“.

Препорачано

Кинескиот претседател Кси Џинпинг рече дека односите Москва-Пекинг „го издржале тестот на меѓународната ситуација“ и ги нарече модел за другите.

Тој ги повика земјите да ја прошират фер соработката преку мултилатерални платформи како што се ООН, Шангајската организација за соработка (ШОС), БРИКС и Г20.

Путин е во Кина во четиридневна посета, која ќе вклучува и билатерални средби и учество на церемонии по повод 80-годишнината од победата над Јапонија и крајот на Втората светска војна.

Пред да дојде во Пекинг, тој присуствуваше на самитот на ШОС во Тјенџин од 31 август до 1 септември.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us