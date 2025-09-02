Русија и Кина потпишаа 22 договори за време на официјалната посета на претседателот Владимир Путин на Пекинг, од енергетика и наука до здравство, земјоделство и медиуми, соопшти Кремљ во вторник.
Клучните документи вклучуваат меморандум за проектот за гасоводот „Моќта на Сибир 2“, договор меѓу „Газпром“ и Кинеската национална нафтена корпорација за стратешка соработка и меморандум меѓу „Росатом“ и Кинеската агенција за атомска енергија за мирновременска нуклеарна енергија.
Други значајни договори вклучуваат соработка на рускиот инструмент „Следење на прашината на месечината“ за кинескиот вселенски брод „Чанг'е-7“, мапа на патот за развој на островот Бољшој Усуријски и протоколи за земјоделска трговија, како што е извозот на ирваси и еленски рогови.
Путин го пофали „топлиот прием“ во Пекинг, велејќи дека односите меѓу Русија и Кина се на „невидено високо ниво“.
Тој нагласи дека партнерството е изградено врз „доверба, меѓусебна помош и цврстина во заштитата на заедничките интереси“.
Кинескиот претседател Кси Џинпинг рече дека односите Москва-Пекинг „го издржале тестот на меѓународната ситуација“ и ги нарече модел за другите.
Тој ги повика земјите да ја прошират фер соработката преку мултилатерални платформи како што се ООН, Шангајската организација за соработка (ШОС), БРИКС и Г20.
Путин е во Кина во четиридневна посета, која ќе вклучува и билатерални средби и учество на церемонии по повод 80-годишнината од победата над Јапонија и крајот на Втората светска војна.
Пред да дојде во Пекинг, тој присуствуваше на самитот на ШОС во Тјенџин од 31 август до 1 септември.