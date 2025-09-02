Министерството за надворешни работи на Иран потврди дека двете неодамнешни рунди разговори со Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) завршиле без резултати.
Портпаролот на министерството, Есмаил Багаеи, изјави дека не е донесена одлука дали преговорите ќе продолжат.
„Досега се одржаа две рунди состаноци на ниво на заменик-генералниот директор на МААЕ со ирански претставници од Министерството за надворешни работи и Организацијата за атомска енергија, но не се постигнати конечни резултати.“
Ова го изјави Багаеи во коментар објавен од полуофицијалната новинска агенција Мехр.
Портпаролот објасни дека неодамнешната посета на инспекторите на МААЕ на Иран била ограничена на набљудување на полнењето гориво во нуклеарниот реактор Бушер, за кое рече дека е извршено според меѓународните прописи за да се обезбеди континуитет на работењето.
„Моментално, во Иран нема присутни инспектори на МААЕ; сепак, комуникациите меѓу Иран и агенцијата продолжуваат. Иран ја потврди својата придржување кон Договорот за неширење на нуклеарно оружје (NPT) и Сеопфатниот договор.“
Спогодба за заштитни мерки, одржувајќи контакти преку својата мисија во Виена“, додаде тој.
Иран ја прекина соработката со нуклеарното надзорно тело на ОН по нападите на САД и Израел врз земјата, обвинувајќи ја МААЕ за пристрасност кон Техеран.
Иран беше вклучен во нуклеарни преговори со САД, посредувани од Оман, кога Израел започна ненадеен напад врз Техеран на 13 јуни, насочени кон воени, нуклеарни и цивилни објекти, како и високи воени команданти и нуклеарни научници.
Техеран започна одмазднички напади со ракети и беспилотни летала, додека САД бомбардираа три ирански нуклеарни постројки. Дванаесетдневниот конфликт беше запрен со прекин на огнот спонзориран од САД, кој стапи на сила на 24 јуни.