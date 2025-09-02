Министерството за надворешни работи на Иран потврди дека двете неодамнешни рунди разговори со Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) завршиле без резултати.

Портпаролот на министерството, Есмаил Багаеи, изјави дека не е донесена одлука дали преговорите ќе продолжат.

„Досега се одржаа две рунди состаноци на ниво на заменик-генералниот директор на МААЕ со ирански претставници од Министерството за надворешни работи и Организацијата за атомска енергија, но не се постигнати конечни резултати.“

Ова го изјави Багаеи во коментар објавен од полуофицијалната новинска агенција Мехр.

Портпаролот објасни дека неодамнешната посета на инспекторите на МААЕ на Иран била ограничена на набљудување на полнењето гориво во нуклеарниот реактор Бушер, за кое рече дека е извршено според меѓународните прописи за да се обезбеди континуитет на работењето.