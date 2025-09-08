ПОЛИТИКА
1 мин читање
Опозициската перонистичка партија на Аргентина победи на изборите во Буенос Аирес
Гласањето во најнаселената покраина, Буенос Аирес, се смета за референдум за работењето на либертаријанскиот претседател Хавиер Милај и предвесник на клучните среднорочни избори следниот месец.
Опозициската перонистичка партија на Аргентина победи на изборите во Буенос Аирес
Kандидатот од партијата на претседателот Милеј освои 33,8% од гласовите, далеку помалце од кандидатот на опозицијата со 46,8% / AP
8 септември 2025

Опозициската перонистичка Правна партија (ПЈ) на Аргентина триумфираше на изборите во недела во клучната покраина Буенос Аирес, при што Либертаријанската партија (ПЛ) на претседателот Хавиер Милај се пласираше на второто место, покажаа прелиминарните резултати од изборите.

Кандидатот на централно-левичарската партија Аксел Кичилоф, гувернер на покраината Буенос Аирес и член на Правната партија, освои 46,8 проценти од гласовите во покраината, според прелиминарните резултати од изборите, додека кандидатот од партијата на Милај освои 33,8 проценти, објави Ројтерс.

Препорачано

Прелиминарните резултати беа објавени откако беа преброени 82,2 проценти од гласовите.

Гласањето во најнаселената покраина, Буенос Аирес, се смета за референдум за работењето на либертаријанскиот претседател Хавиер Милај и предвесник на клучните среднорочни избори следниот месец.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us