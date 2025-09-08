Опозициската перонистичка Правна партија (ПЈ) на Аргентина триумфираше на изборите во недела во клучната покраина Буенос Аирес, при што Либертаријанската партија (ПЛ) на претседателот Хавиер Милај се пласираше на второто место, покажаа прелиминарните резултати од изборите.

Кандидатот на централно-левичарската партија Аксел Кичилоф, гувернер на покраината Буенос Аирес и член на Правната партија, освои 46,8 проценти од гласовите во покраината, според прелиминарните резултати од изборите, додека кандидатот од партијата на Милај освои 33,8 проценти, објави Ројтерс.