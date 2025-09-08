ПОЛИТИКА
2 мин читање
Кси на онлајн самитот на БРИКС повика на зачувување на мултилатералниот трговски систем
Секундарните санкции ја ограничуваат слободата да ја зајакнеме трговијата меѓу пријателските земји, „раздели па владеј“ е нова стратегија на еднострано дејствување, а БРИКС мора да покаже дека соработката е над сè, рече бразилскиот претседател Лула
Кси на онлајн самитот на БРИКС повика на зачувување на мултилатералниот трговски систем
Кси изрази увереност дека БРИКС ќе го издржи тестот на меѓународните турбуленции и ќе продолжи да се развива стабилно и на долг рок / AP
8 септември 2025

Кинескиот претседател Кси Џинпинг денес за време на онлајн самитот на БРИКС повика на зачувување на мултилатералниот трговски систем, како и на отфрлање на сите форми на протекционизам.

Кси, исто така, ги повика земјите-членки на БРИКС да ги искористат своите предности и да ја продлабочат соработката во различни области како што се трговијата, економијата, финансиите и технологијата, објави новинската агенција Ксинхуа.

„Колку повеќе земјите од БРИКС тесно соработуваат, толку повеќе самодоверба и опции имаат, толку поефикасни резултати ќе имаат во справувањето со надворешните ризици и предизвици“, рече Кси.

Тој изрази увереност дека БРИКС ќе го издржи тестот на меѓународните турбуленции и ќе продолжи да се развива стабилно и на долг рок.

„Некои земји постојано водат трговски и царински војни, кои сериозно влијаат на глобалната економија и ги поткопуваат меѓународните трговски правила“, рече Кси.

Бразилскиот лидер Луиз Инасио Лула да Силва, кој го иницираше самитот, рече дека царините што ги наметна американскиот претседател Доналд Трамп се насочени кон економиите на земјите од БРИКС.

„Воведувањето екстратериторијални мерки ги загрозува нашите институции, секундарните санкции ја ограничуваат нашата слобода да ја зајакнеме трговијата меѓу пријателските земји, „раздели па владеј“ е нова стратегија на еднострано дејствување, а БРИКС мора да покаже дека соработката е над сè“, рече Лула.

Препорачано

Јужноафриканскиот претседател Сирил Рамафоса потсети дека земјите од БРИКС се на чело на застапувањето за реформи на мултилатералните институции.

„Јужноафриканската Република ја потврдува својата поддршка за иницијативата за реформи на ниво на Светската трговска организација (СТО). Земјите од БРИКС мора да учествуваат во поддршката на реформите што мора да се спроведат на ниво на СТО“, рече Рамафоса.

Египетскиот претседател Абдел Фатах Ал Сиси нагласи дека БРИКС промовира соработка заснована на меѓусебно почитување и додаде дека довербата во Советот за безбедност на ООН е намалена бидејќи телото не ја исполнува својата улога во решавањето на споровите.

Онлајн самитот на БРИКС започна порано денес, а главната тема на дискусија е трговската политика на американскиот претседател Доналд Трамп.

Самитот беше свикан на иницијатива на бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва, кој претходно изјави дека со партнерите ќе разговара и за заеднички одговор на земјите-членки на БРИКС на царинските мерки на САД.

Овогодинешниот состанок на лидерите на БРИКС се одржа во Бразил на почетокот на јули.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us