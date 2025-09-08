Кинескиот претседател Кси Џинпинг денес за време на онлајн самитот на БРИКС повика на зачувување на мултилатералниот трговски систем, како и на отфрлање на сите форми на протекционизам.

Кси, исто така, ги повика земјите-членки на БРИКС да ги искористат своите предности и да ја продлабочат соработката во различни области како што се трговијата, економијата, финансиите и технологијата, објави новинската агенција Ксинхуа.

„Колку повеќе земјите од БРИКС тесно соработуваат, толку повеќе самодоверба и опции имаат, толку поефикасни резултати ќе имаат во справувањето со надворешните ризици и предизвици“, рече Кси.

Тој изрази увереност дека БРИКС ќе го издржи тестот на меѓународните турбуленции и ќе продолжи да се развива стабилно и на долг рок.

„Некои земји постојано водат трговски и царински војни, кои сериозно влијаат на глобалната економија и ги поткопуваат меѓународните трговски правила“, рече Кси.

Бразилскиот лидер Луиз Инасио Лула да Силва, кој го иницираше самитот, рече дека царините што ги наметна американскиот претседател Доналд Трамп се насочени кон економиите на земјите од БРИКС.

„Воведувањето екстратериторијални мерки ги загрозува нашите институции, секундарните санкции ја ограничуваат нашата слобода да ја зајакнеме трговијата меѓу пријателските земји, „раздели па владеј“ е нова стратегија на еднострано дејствување, а БРИКС мора да покаже дека соработката е над сè“, рече Лула.