Францускиот парламент денеска ќе гласа за доверба на владата на премиерот Франсоа Бајру, а покрај неговите напори во текот на викендот да обезбеди мнозинство кое би ја поддржало неговата влада, опозициските лидери од целиот политички спектар јасно ставија до знаење дека ќе гласаат за негова смена.
„Владата ќе падне“, рече Жан-Лук Меланшон, лидер на крајно левичарската партија Непокорена Франција (ЛФИ), кој ги повтори сличните коментари од другите партии од левицата и десницата.
Лидерката на француската крајно десничарска партија Национален собир (РН) во парламентот, Марин Ле Пен, вчера повика на распуштање на Собранието, велејќи дека е подготвена да направи големи „жртви“ за да ја донесе својата партија на власт.
Франсоа Бајру, четвртиот премиер на Франција во последните три години, се соочува со речиси сигурен пораз на денешното гласање за доверба во парламентот, фрлајќи ја втората најголема економија во Европската Унија во понатамошна политичка неизвесност, според Ројтерс.
За владата да падне, доволно е повеќе од половина од пратениците да гласаат против неа.
Доколку Бајру падне, францускиот претседател Емануел Макрон веројатно ќе се соочи со задачата да пронајде друг шеф на влада способен да го води буџетот низ парламентот, помалку од една година по смената на конзервативниот претходник на Бајру, Мишел Барние.
По гласањето за доверба на владата на Бајру, можни се различни сценарија - малку е веројатно дека тој ќе ја задржи својата позиција, а можно е да има оставка проследена со назначување нова влада, распишување избори или продолжен транзициски период, според француските медиуми.
Со барањето доверба од пратениците во врска со финансиската состојба во која се наоѓа земјата, францускиот премиер не само што ја загрозува судбината на својата влада, туку и рамнотежата на петгодишниот мандат веќе разнишана со распуштањето на собранието во јуни 2024 година и гласањето за недоверба на Мишел Барние шест месеци подоцна, заклучува францускиот весник „Поен“ (Le Point).