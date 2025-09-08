Францускиот парламент денеска ќе гласа за доверба на владата на премиерот Франсоа Бајру, а покрај неговите напори во текот на викендот да обезбеди мнозинство кое би ја поддржало неговата влада, опозициските лидери од целиот политички спектар јасно ставија до знаење дека ќе гласаат за негова смена.

„Владата ќе падне“, рече Жан-Лук Меланшон, лидер на крајно левичарската партија Непокорена Франција (ЛФИ), кој ги повтори сличните коментари од другите партии од левицата и десницата.

Лидерката на француската крајно десничарска партија Национален собир (РН) во парламентот, Марин Ле Пен, вчера повика на распуштање на Собранието, велејќи дека е подготвена да направи големи „жртви“ за да ја донесе својата партија на власт.

Франсоа Бајру, четвртиот премиер на Франција во последните три години, се соочува со речиси сигурен пораз на денешното гласање за доверба во парламентот, фрлајќи ја втората најголема економија во Европската Унија во понатамошна политичка неизвесност, според Ројтерс.