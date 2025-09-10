Катарскиот премиер денес изјави дека се подготвува колективен регионален одговор на израелскиот напад врз Доха, нагласувајќи дека во тек се консултации со арапските и исламските партнери.

„Ќе има одговор од регионот. Овој одговор во моментов е во консултација и дискусија со други партнери од регионот“, изјави Мохамед бин Абдулрахман ал Тани за „Си-ен-ен“.

Тој потврди дека Доха ќе биде домаќин на арапско-исламски самит во наредните денови за да се одлучи за мерките против израелскиот напад.

Премиерот на Катар изрази негодување поради нападот, изјавувајќи: „Немам зборови да изразам колку сме бесни поради таквиот чин, ова е државен терор. Ние сме предадени“.