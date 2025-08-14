Обединетите нации го повикаа Израел да ја поништи одлуката за започнување со изградба на населба што би го поделила Западниот Брег и би ја поврзала со Источен Ерусалим, изјави денес портпаролот на ОН, Стефан Дижарик.

Тој изјави дека изградбата на таа населба ќе ги прекине изгледите за решавање на проблемот меѓу Израел и Палестина преку решение со две држави.

„Населбите се спротивни на меѓународното право и дополнително ја зајакнуваат окупацијата“, рече Дижерик.

Претходно, екстремно десничарскиот израелски министер за финансии, Безалел Смотрич, објави планови за одобрување на тендер за изградба на повеќе од 3.400 станбени единици во рамките на спорниот проект за населба Е1 помеѓу Ерусалим и Мале Адумим на Западниот Брег.

Во исто време, тој рече дека овој план „ќе ја закопа идејата за палестинска држава“.

Смотрич во соопштението наведе дека одобрувањето на планот за изградба претставува продолжение на чекорите што Израел ги презема на терен како дел од де факто планот за суверенитет што почна да се спроведува со воспоставувањето на израелската влада.