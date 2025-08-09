Маршот подготвен од организациите на граѓанското општество кои ја формираат Платформата за поддршка на Палестина, под слоганот „Биди надеж за Газа“, се одржа во Истанбул со цел да привлече меѓународно внимание кон тековните напади и блокадата на Газа од страна на Израел.

Петнаесет организации на граѓанското општество и бројни граѓани се собраа на плоштадот Бејазит во Истанбул за учество во маршот, чија цел е да го привлече вниманието кон нападите на Израел врз палестинскиот Појас Газа кои се спроведуваат од 7 октомври 2023 година, во кои животот го загубија повеќе десетици илјади лица.

Учесниците, мавтајќи со турски и палестински знамиња, носеа транспаренти на кои пишуваше „Ционистичките убијци ќе бидат повикани на одговорност“, „Израел ја остава Газа гладна“ и „Да се биде мајка е човеково право. Но, каде се правата на палестинските мајки?“