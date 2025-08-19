Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека 30 земји работат на рамка за безбедносни гаранции за Украина, нагласувајќи дека САД сега се подготвени да се приклучат на иницијативата.

По разговорите во Белата куќа со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и неколку европски лидери, Руте ги опиша дискусиите како „многу успешни“ и рече дека земјите се фокусирани на безбедносни гаранции што би можеле да стапат на сила по прекин на огнот или, по можност, по целосен мировен договор меѓу Русија и Украина.

„Значи, во текот на последните неколку месеци, под водство на Кир Стармер, британскиот премиер, и Емануел Макрон, францускиот претседател, група од сега 30 земји, вклучувајќи ги Јапонија и Австралија, работат на овој концепт на безбедносни гаранции“, рече тој.

„Она што САД сега го кажаа е дека сакаат да се вклучат во оваа иницијатива. Што точно се подразбира под вклучување на САД ќе биде дискутирано во наредните денови“, дополни ген-секот на НАТО,

Според Руте, Трамп телефонски разговарал со рускиот претседател Владимир Путин, што резултирало со договор за одржување средба меѓу Путин и Зеленски пред наредниот самит.

„Тој успеа, во разговор со претседателот Путин, да го натера прво да се согласи на состанок меѓу него и Зеленски. Па сега ќе разговараат каде би се одржал тој состанок“, рече Руте.