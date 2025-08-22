ПОЛИТИКА
2 мин читање
Според оскаровецот Бардем израелските војници кои пукаат за „забава“ се „нацисти“
Видеото првпат се појави на интернет во 2018 година и се смета дека е поврзано со инцидент од декември 2017 година, кога израелски снајперист ранува човек во ногата
Според оскаровецот Бардем израелските војници кои пукаат за „забава“ се „нацисти“
Според оскаровецот Бардем израелските војници кои пукаат за „забава“ се „нацисти“ / AFP
пред 13 часа

Шпанскиот актер и добитник на Оскар, Хавиер Бардем, остро ја осуди израелската армија, обвинувајќи ја дека применува „нацистичка логика на терор и дехуманизација“ врз палестинскиот народ, пренесува Анадолу.

Бардем на Инстаграм објави видео во кое се гледа како израелски снајперист пука кон Палестинец „за забава“ и напиша: „ИДФ (Израелските одбранбени сили) се нацисти.“

Во описот под видеото, актерот ја спореди сцената со сцени од филмот „Шиндлеровата листа“, потсетувајќи на ликот на нацистичкиот офицер Амон Гот, кој, како што рече, „ја отелотворуваше баналноста на злото и неказнивоста на суровоста во рамките на репресивниот воен апарат“.

„Денес истата логика на терор и дехуманизација ја применува ИДФ врз палестинскиот народ“, додаде тој.

Препорачано

Видеото првпат се појави на интернет во 2018 година и се смета дека е поврзано со инцидент од декември 2017 година, кога израелски снајперист ранува човек во ногата.

Бардем и претходно јавно ги осудуваше израелските напади врз Појасот Газа, обвинувајќи ја израелската Влада за извршување „злосторства против човештвото“ и повикувајќи ја меѓународната заедница да ги повика одговорните на одговорност.

Вчера, заедничката истрага на британскиот весник „Гардијан“, израелско-палестинското издание +972 Магазин и новинскиот сајт на хебрејски јазик „Локален повик“ откри дека пет од шест Палестинци убиени од израелските сили во Појасот Газа се цивили, според податоци на израелската армија.

Од октомври 2023 година Израел има убиено над 62.100 Палестинци во Газа. Воената кампања ја опустоши енклавата, предизвикувајќи недостиг од храна и смртни случаи поради глад.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us