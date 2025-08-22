Шпанскиот актер и добитник на Оскар, Хавиер Бардем, остро ја осуди израелската армија, обвинувајќи ја дека применува „нацистичка логика на терор и дехуманизација“ врз палестинскиот народ, пренесува Анадолу.
Бардем на Инстаграм објави видео во кое се гледа како израелски снајперист пука кон Палестинец „за забава“ и напиша: „ИДФ (Израелските одбранбени сили) се нацисти.“
Во описот под видеото, актерот ја спореди сцената со сцени од филмот „Шиндлеровата листа“, потсетувајќи на ликот на нацистичкиот офицер Амон Гот, кој, како што рече, „ја отелотворуваше баналноста на злото и неказнивоста на суровоста во рамките на репресивниот воен апарат“.
„Денес истата логика на терор и дехуманизација ја применува ИДФ врз палестинскиот народ“, додаде тој.
Видеото првпат се појави на интернет во 2018 година и се смета дека е поврзано со инцидент од декември 2017 година, кога израелски снајперист ранува човек во ногата.
Бардем и претходно јавно ги осудуваше израелските напади врз Појасот Газа, обвинувајќи ја израелската Влада за извршување „злосторства против човештвото“ и повикувајќи ја меѓународната заедница да ги повика одговорните на одговорност.
Вчера, заедничката истрага на британскиот весник „Гардијан“, израелско-палестинското издание +972 Магазин и новинскиот сајт на хебрејски јазик „Локален повик“ откри дека пет од шест Палестинци убиени од израелските сили во Појасот Газа се цивили, според податоци на израелската армија.
Од октомври 2023 година Израел има убиено над 62.100 Палестинци во Газа. Воената кампања ја опустоши енклавата, предизвикувајќи недостиг од храна и смртни случаи поради глад.