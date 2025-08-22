Шпанскиот актер и добитник на Оскар, Хавиер Бардем, остро ја осуди израелската армија, обвинувајќи ја дека применува „нацистичка логика на терор и дехуманизација“ врз палестинскиот народ, пренесува Анадолу.

Бардем на Инстаграм објави видео во кое се гледа како израелски снајперист пука кон Палестинец „за забава“ и напиша: „ИДФ (Израелските одбранбени сили) се нацисти.“

Во описот под видеото, актерот ја спореди сцената со сцени од филмот „Шиндлеровата листа“, потсетувајќи на ликот на нацистичкиот офицер Амон Гот, кој, како што рече, „ја отелотворуваше баналноста на злото и неказнивоста на суровоста во рамките на репресивниот воен апарат“.

„Денес истата логика на терор и дехуманизација ја применува ИДФ врз палестинскиот народ“, додаде тој.