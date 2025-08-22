Шефицата за надворешна политика на ЕУ предупреди против принудувањето на Украина да се откаже од делови од територијата, велејќи дека ова е всушност „стапица во која Русија сака да западнеме“.

„Потенцирам, целата дискусија се води за тоа од што треба да се откаже Украина, какви отстапки е подготвена да направи Украина, а Русија е таа која ја започна војаната, а не направи никакви отстапки“, изјави Калас

„Ако западнеме во оваа стапица дека вршиме притисок врз Украина, од што се подготвени да се откажат, тогаш повторно со ова ќе се соочиме, бидејќи агресијата на Русија ќе се исплати“, додаде таа.

Осврнувајќи се на самитот во Алјаска минатата недела меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, Калас рече дека Путин добил „сè што сакал“.

„Путин само се смее, не ги запира убиствата, туку ги засилува“, додаде таа.

Осврнувајќи се на потребата од „кредибилни и робусни“ безбедносни гаранции за Украина, Калас, сепак, призна дека во оваа фаза од преговорите нема многу конкретни чекори за одвраќачка сила.

„Најсилната безбедносна гаранција е силна украинска армија“, рече таа, нагласувајќи ја важноста од воспоставување гаранции кои „не се само на хартија“.

Калас рече дека од земјите-членки на „Коалицијата на подготвените“ зависи точно што можат да обезбедат.