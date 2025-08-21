ПОЛИТИКА
Коалиција за медиуска слобода: Израел да обезбеди пристап на странски новинари во Газа
Коалицијата ги повика израелските власти и „сите други страни“ да обезбедат локалните и странските новинари во Газа, Израел, Западниот Брег и Источен Ерусалим да можат да работат слободно и безбедно
21 август 2025

Членовите на Коалицијата за слобода на медиумите го повикаа Израел да им обезбеди на независните странски новинари итен пристап до Газа, наведувајќи ја влошената хуманитарна ситуација и растечката загриженост за слободата на печатот.

Во заедничка изјава, 26 земји, вклучувајќи ги Австралија, Германија, Јапонија, Велика Британија и неколку земји-членки на ЕУ, го повикаа Израел да „дозволи веднаш пристап на независни странски медиуми и да им обезбеди заштита на новинарите што работат во Газа“.

Коалицијата нагласи дека новинарите играат важна улога во документирањето на воените услови.

„Пристапот до конфликтните зони е од клучно значење за ефикасно извршување на оваа улога. Се спротивставуваме на сите обиди за ограничување на слободата на печатот и блокирање на влезот на новинарите за време на конфликти.“

Групата, исто така, го осуди насилството врз новинарите, посочувајќи го „екстремно високиот број на жртви, апсења и притворања“ од почетокот на војната.

„Намерното таргетирање на новинари е неприфатливо“, се вели во соопштението, додавајќи дека меѓународното хуманитарно право ги штити цивилните новинари за време на вооружен конфликт.

Коалицијата ги повика израелските власти и „сите други страни“ да обезбедат локалните и странските новинари во Газа, Израел, Западниот Брег и Источен Ерусалим да можат да работат слободно и безбедно.

Понатаму побара истраги за нападите врз новинарите и одговорност за одговорните „во согласност со националното и меѓународното право“.

Освен слободата на печатот, во соопштението се повторија повиците за итен прекин на огнот, безусловно ослободување на преостанатите заложници и неограничен хуманитарен пристап до Газа.

Исто така, ја повтори својата поддршка за решение со две држави за да се обезбеди „долгорочен мир и безбедност“.

Израел уби речиси 62.200 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

