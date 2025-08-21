Членовите на Коалицијата за слобода на медиумите го повикаа Израел да им обезбеди на независните странски новинари итен пристап до Газа, наведувајќи ја влошената хуманитарна ситуација и растечката загриженост за слободата на печатот.

Во заедничка изјава, 26 земји, вклучувајќи ги Австралија, Германија, Јапонија, Велика Британија и неколку земји-членки на ЕУ, го повикаа Израел да „дозволи веднаш пристап на независни странски медиуми и да им обезбеди заштита на новинарите што работат во Газа“.

Коалицијата нагласи дека новинарите играат важна улога во документирањето на воените услови.

„Пристапот до конфликтните зони е од клучно значење за ефикасно извршување на оваа улога. Се спротивставуваме на сите обиди за ограничување на слободата на печатот и блокирање на влезот на новинарите за време на конфликти.“

Групата, исто така, го осуди насилството врз новинарите, посочувајќи го „екстремно високиот број на жртви, апсења и притворања“ од почетокот на војната.

„Намерното таргетирање на новинари е неприфатливо“, се вели во соопштението, додавајќи дека меѓународното хуманитарно право ги штити цивилните новинари за време на вооружен конфликт.

Коалицијата ги повика израелските власти и „сите други страни“ да обезбедат локалните и странските новинари во Газа, Израел, Западниот Брег и Источен Ерусалим да можат да работат слободно и безбедно.