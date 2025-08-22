Агенти на ФБИ го претресоа домот на поранешниот советник за национална безбедност на САД, Џон Болтон, како дел од истрагата поврзана со национална безбедност.

Претресот на домот на Болтон во Бетезда, Мериленд, во близина на Вашингтон, започна околу 7 часот наутро по локално време и беше нареден од директорот на ФБИ, Кеш Пател, објавија њујоршките таблоиди.

Пател подоцна објави дека „никој не е над законот“.