Агенти на ФБИ го претресоа домот на поранешниот советник за национална безбедност на САД, Џон Болтон, како дел од истрагата поврзана со национална безбедност.
Претресот на домот на Болтон во Бетезда, Мериленд, во близина на Вашингтон, започна околу 7 часот наутро по локално време и беше нареден од директорот на ФБИ, Кеш Пател, објавија њујоршките таблоиди.
Пател подоцна објави дека „никој не е над законот“.
Се вели дека истрагата вклучува управување со класифицирани документи и првично била започната пред неколку години, пред да биде одложена за време на администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден „од политички причини“, објавија Њујорк Пост, повикувајќи се на високи извори во американската администрација.
Болтон, кој беше советник за национална безбедност на Трамп од 2018 до 2019 година, но подоцна го критикуваше поранешниот шеф, претходно се соочи со обвинувања за вклучување чувствителен материјал во неговите мемоари од 2020 година, „Собата каде што се случуваше“.