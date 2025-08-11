Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, денес изјави дека и Украина и Русија ќе мора да отстапат дел од својата територија една на друга за да се стави крај на војната и дека „во првите две минути ќе знаат дали е можен напредок“.
„Ќе има размена на територии. Го знам ова од разговорите со Русија и другите страни и тоа е во интерес на Украина“, рече тој, според Ројтерс.
Трамп рече дека Русија окупирала некои многу вредни територии, но дека ќе се обидат да вратат дел од таа територија.
Американскиот претседател рече дека неговата средба со рускиот претседател Владимир Путин во петокот во Алјаска ќе биде „средба за меѓусебно запознавање“, со цел да се повика Русија да ја заврши војната во Украина.
„Значи, ќе разговарам со Владимир Путин и ќе му кажам: мора да ја завршите оваа војна. Мора да ја завршите“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа.
Тој исто така рече дека на идниот состанок би можел да учествува и претседателот на Украина, Володимир Зеленски.
Трамп изјави дека ќе се сретне со Путин за да ја утврди рамката на мировниот договор пред да разговара со Зеленски и европските лидери.
„Не сакам да склучувам договор. Не е до мене да склучувам договор. Мислам дека договор треба да постигнат двете страни“, рече Трамп.
Американскиот претседател рече дека Зеленски може да присуствува на неговиот самит со Путин во Алјаска во петок, но изрази сомнеж дека тоа ќе има влијание врз постигнувањето мировен договор.
Трамп додаде дека состанокот меѓу Путин и Зеленски е неопходен.
„На крајот, ќе ги ставам двајцата во иста просторија. Ќе бидам таму или нема да бидам, и мислам дека ќе се реши“, рече Трамп.
Американскиот претседател рече дека може да има многу дефиниции за добар договор, но се чини дека ги намалил очекувањата пред самитот.
„Очекувам да имам средба со Путин, која мислам дека ќе биде добра, но можеби и лоша“, рече Трамп.