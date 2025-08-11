Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, денес изјави дека и Украина и Русија ќе мора да отстапат дел од својата територија една на друга за да се стави крај на војната и дека „во првите две минути ќе знаат дали е можен напредок“.

„Ќе има размена на територии. Го знам ова од разговорите со Русија и другите страни и тоа е во интерес на Украина“, рече тој, според Ројтерс.

Трамп рече дека Русија окупирала некои многу вредни територии, но дека ќе се обидат да вратат дел од таа територија.

Американскиот претседател рече дека неговата средба со рускиот претседател Владимир Путин во петокот во Алјаска ќе биде „средба за меѓусебно запознавање“, со цел да се повика Русија да ја заврши војната во Украина.

„Значи, ќе разговарам со Владимир Путин и ќе му кажам: мора да ја завршите оваа војна. Мора да ја завршите“, им рече Трамп на новинарите во Белата куќа.

Тој исто така рече дека на идниот состанок би можел да учествува и претседателот на Украина, Володимир Зеленски.

Трамп изјави дека ќе се сретне со Путин за да ја утврди рамката на мировниот договор пред да разговара со Зеленски и европските лидери.