Швајцарија е „повеќе од подготвена“ да биде домаќин на мировен самит меѓу Русија и Украина и ќе му даде „имунитет“ на рускиот претседател Владимир Путин доколку присуствува, изјави денеска министерот за надворешни работи Игнацио Касис.

„Верувам 200% во организирањето на овој самит и за ова разговараме долго време“, рече Касис на заедничкиот брифинг за медиумите со неговиот италијански колега Антонио Тајани во Берн, објави Кистоун.

Тој додаде дека веќе го потсетил рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во неколку наврати за подготвеноста на Швајцарија да го организира собирот.