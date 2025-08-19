СВЕТ
Швајцарија е подготвена да биде домаќин на самитот Русија-Украина, а на Путин му нуди „имунитет“
Palestinians Switzerland / AP
пред 15 часа

Швајцарија е „повеќе од подготвена“ да биде домаќин на мировен самит меѓу Русија и Украина и ќе му даде „имунитет“ на рускиот претседател Владимир Путин доколку присуствува, изјави денеска министерот за надворешни работи Игнацио Касис.

„Верувам 200% во организирањето на овој самит и за ова разговараме долго време“, рече Касис на заедничкиот брифинг за медиумите со неговиот италијански колега Антонио Тајани во Берн, објави Кистоун.

Тој додаде дека веќе го потсетил рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров во неколку наврати за подготвеноста на Швајцарија да го организира собирот.

Касис изрази благодарност до францускиот претседател Емануел Макрон и италијанската премиерка Џорџија Мелони за довербата што ја покажаа во улогата на Швајцарија, според извештајот.

Од своја страна, Тајани ја истакна континуираната поддршка на Италија за свикување таков самит, нагласувајќи дека иако Рим е отворен за домаќинство, „ја поддржува“ Женева како место на одржување.

