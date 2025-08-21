Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска разговараше со својот француски колега Емануел Макрон за мировниот процес меѓу Русија и Украина и најновите случувања во Газа.

Во телефонски разговор на барање на француската страна, двајцата лидери разговараа за „билатералните односи меѓу Туркије и Франција, мировниот процес меѓу Русија и Украина, најновите случувања во Газа, како и за низа регионални и глобални прашања“, соопшти Турската дирекција за комуникации во соопштението на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.

Ердоган му рече на Макрон дека Туркије ги продолжува своите напори за завршување на војната меѓу Русија и Украина преку праведен мир и истакна дека Анкара внимателно ги следи контактите што се одвиваат во Алјаска и Вашингтон.

Тој, исто така, нагласи дека „Туркије е подготвена да биде домаќин на какви било иницијативи насочени кон мировни разговори меѓу Украина и Русија“.