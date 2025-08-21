СВЕТ
Разговор Ердоган – Макрон за случувањата во Газа и Украина
Ердоган рече дека Туркије ги продолжува напорите за завршување на војната меѓу Русија и Украина преку праведен мир. Во врска со Газа, Ердоган нагласи дека Туркије работи на прекин на огнот во услови на „голема хуманитарна криза"
21 август 2025

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денеска разговараше со својот француски колега Емануел Макрон за мировниот процес меѓу Русија и Украина и најновите случувања во Газа.

Во телефонски разговор на барање на француската страна, двајцата лидери разговараа за „билатералните односи меѓу Туркије и Франција, мировниот процес меѓу Русија и Украина, најновите случувања во Газа, како и за низа регионални и глобални прашања“, соопшти Турската дирекција за комуникации во соопштението на турската платформа за социјални медиуми NSosyal.

Ердоган му рече на Макрон дека Туркије ги продолжува своите напори за завршување на војната меѓу Русија и Украина преку праведен мир и истакна дека Анкара внимателно ги следи контактите што се одвиваат во Алјаска и Вашингтон.

Тој, исто така, нагласи дека „Туркије е подготвена да биде домаќин на какви било иницијативи насочени кон мировни разговори меѓу Украина и Русија“.

Во врска со Газа, Ердоган нагласи дека Туркије работи на обезбедување прекин на огнот во услови на „голема хуманитарна трагедија“, нагласувајќи дека „ескалирачката неодговорност на Израел во промовирањето на својот окупациски план мора да се ограничи“.

Двајцата лидери се согласија дополнително да ги разгледаат прашањата детално на маргините на Генералното собрание на ОН што ќе се одржи во Њујорк во септември.

„Ердоган, исто така, ја истакна важноста што Туркије ја придава на развојот на соработката со Франција и рече дека Туркије ќе продолжи да презема чекори за унапредување на врските во различни области, особено во одбранбената индустрија“, се додава во соопштението.

