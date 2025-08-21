СВЕТ
1 мин читање
Уапсен Украинец осомничен за саботажа на Северен тек во Италија
Германска истрага заклучи во 2023 година дека зад саботажата на гасоводот „Северен поток“ стои проукраинска група. Тимот што го извршил нападот наводно се состоел од двајца нуркачи, двајца асистенти, капетан и лекар
Уапсен Украинец осомничен за саботажа на Северен тек во Италија
Уапсен Украинец осомничен за саботажа на Северен тек во Италија / TRT World
21 август 2025

Италијанската полиција уапси украински државјанин осомничен за вмешаност во саботажата на гасоводите „Северен тек“ во 2022 година, објави германскиот магазин „Дер Шпигел“.

Осомничениот, идентификуван како Серхиј К. бил уапсен во близина на северниот италијански град Римини врз основа на европска потерница. Тој бил меѓу оние на јахтата „Андромеда“, за која истражителите веруваат дека била користена во операцијата.

Според германските истражители, осомничениот украински државјанин играл координативна улога во операцијата, а не бил еден од нуркачите кои поставиле експлозиви на цевководите. Германските владини претставници сè уште не издале соопштение за апсењето.

Препорачано

Германска истрага заклучи во 2023 година дека зад саботажата на гасоводот „Северен поток“ стои проукраинска група. Тимот што го извршил нападот наводно се состоел од двајца нуркачи, двајца асистенти, капетан и лекар.

Саботажата на цевководите „Северн поток“ во 2022 година беше невиден напад што предизвика голема штета на инфраструктурата што ги поврзува Русија и Германија под Балтичкото Море. Украинската влада постојано негираше каква било вмешаност.


Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us