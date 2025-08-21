Италијанската полиција уапси украински државјанин осомничен за вмешаност во саботажата на гасоводите „Северен тек“ во 2022 година, објави германскиот магазин „Дер Шпигел“.

Осомничениот, идентификуван како Серхиј К. бил уапсен во близина на северниот италијански град Римини врз основа на европска потерница. Тој бил меѓу оние на јахтата „Андромеда“, за која истражителите веруваат дека била користена во операцијата.

Според германските истражители, осомничениот украински државјанин играл координативна улога во операцијата, а не бил еден од нуркачите кои поставиле експлозиви на цевководите. Германските владини претставници сè уште не издале соопштение за апсењето.