Италијанската полиција уапси украински државјанин осомничен за вмешаност во саботажата на гасоводите „Северен тек“ во 2022 година, објави германскиот магазин „Дер Шпигел“.
Осомничениот, идентификуван како Серхиј К. бил уапсен во близина на северниот италијански град Римини врз основа на европска потерница. Тој бил меѓу оние на јахтата „Андромеда“, за која истражителите веруваат дека била користена во операцијата.
Според германските истражители, осомничениот украински државјанин играл координативна улога во операцијата, а не бил еден од нуркачите кои поставиле експлозиви на цевководите. Германските владини претставници сè уште не издале соопштение за апсењето.
Германска истрага заклучи во 2023 година дека зад саботажата на гасоводот „Северен поток“ стои проукраинска група. Тимот што го извршил нападот наводно се состоел од двајца нуркачи, двајца асистенти, капетан и лекар.
Саботажата на цевководите „Северн поток“ во 2022 година беше невиден напад што предизвика голема штета на инфраструктурата што ги поврзува Русија и Германија под Балтичкото Море. Украинската влада постојано негираше каква било вмешаност.