САД и Европската Унија денеска објавија нова сеопфатна трговска рамка насочена кон ребалансирање на едно од најголемите економски партнерства во светот, ветувајќи намалување на тарифите, проширен пристап до пазарот и поблиска соработка во енергетиката, технологијата и одбраната.

Во заедничка изјава, двете страни изјавија дека Рамката за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија ќе „ја оживее реиндустријализацијата на нашите економии“ и ќе послужи како „прв чекор“ кон подлабока соработка.

Според условите, ЕУ ќе ги елиминира тарифите за сите американски индустриски стоки и ќе додели преференцијален пристап за широк спектар на американски извоз на морски плодови и земјоделски производи, вклучувајќи млечни производи, овошје, свинско месо и соино масло. ЕУ, исто така, ќе го продолжи и прошири претходното намалување на тарифите за американскиот јастог, кое истече во јули.

За возврат, Вашингтон вети дека ќе ги ограничи комбинираните царински стапки за стоките од ЕУ на 15% и постепено ќе ги укине одредени царини од Член 232 за авиони, фармацевтски производи и природни ресурси од 1 септември.

САД, исто така, се обврзаа да ги намалат царините за автомобили и автоделови од ЕУ откако ЕУ ќе ги донесе своите намалувања на царините.

Двете страни се согласија да истражат понатамошни мерки за заштита на нивните сектори за челик и алуминиум од глобалната прекумерна моќност, потенцијално преку царински квоти, а воедно да ги зајакнат синџирите на снабдување едни со други.

Енергија, технологија и одбрана