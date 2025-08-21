СВЕТ
3 мин читање
САД и ЕУ се договорија за нова трговска рамка за ребалансирање на трансатлантските врски
Рамковен договор за реципрочна, фер и балансирана трговија за „оживување на реиндустријализацијата на нашите економии“ и „прв чекор“ кон подлабока соработка, се вели во заедничката изјава.
САД и ЕУ се договорија за нова трговска рамка за ребалансирање на трансатлантските врски
ARCHIV: USA und EU vor Einigung über 15-%-Zollsatz / Reuters
21 август 2025

САД и Европската Унија денеска објавија нова сеопфатна трговска рамка насочена кон ребалансирање на едно од најголемите економски партнерства во светот, ветувајќи намалување на тарифите, проширен пристап до пазарот и поблиска соработка во енергетиката, технологијата и одбраната.

Во заедничка изјава, двете страни изјавија дека Рамката за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија ќе „ја оживее реиндустријализацијата на нашите економии“ и ќе послужи како „прв чекор“ кон подлабока соработка.

Според условите, ЕУ ќе ги елиминира тарифите за сите американски индустриски стоки и ќе додели преференцијален пристап за широк спектар на американски извоз на морски плодови и земјоделски производи, вклучувајќи млечни производи, овошје, свинско месо и соино масло. ЕУ, исто така, ќе го продолжи и прошири претходното намалување на тарифите за американскиот јастог, кое истече во јули.

За возврат, Вашингтон вети дека ќе ги ограничи комбинираните царински стапки за стоките од ЕУ на 15% и постепено ќе ги укине одредени царини од Член 232 за авиони, фармацевтски производи и природни ресурси од 1 септември.

САД, исто така, се обврзаа да ги намалат царините за автомобили и автоделови од ЕУ откако ЕУ ќе ги донесе своите намалувања на царините.

Двете страни се согласија да истражат понатамошни мерки за заштита на нивните сектори за челик и алуминиум од глобалната прекумерна моќност, потенцијално преку царински квоти, а воедно да ги зајакнат синџирите на снабдување едни со други.

Енергија, технологија и одбрана

Препорачано

ЕУ има намера да набави американски производи од течен природен гас, нафта и нуклеарна енергија во вредност од 750 милијарди долари до 2028 година, заедно со 40 милијарди долари чипови за вештачка интелигенција произведени во САД за европски компјутерски центри.

Брисел, исто така, вети дека ќе го зголеми набавките на американска воена и одбранбена опрема, потег за кој двете страни рекоа дека ќе ја зајакне интероперабилноста на НАТО и ќе ги продлабочи врските во одбранбената индустрија.

Се очекува европските компании да инвестираат дополнителни 600 милијарди долари во стратешки сектори во САД до 2028 година, што го одразува она што во соопштението се нарекува признание на САД како „најбезбедна и најиновативна дестинација за странски инвестиции“.

САД и ЕУ, исто така, се обврзаа на усогласување на стандардите и намалување на нетарифните бариери, особено во автомобилите, земјоделството, дигиталната трговија и сајбер безбедноста.

Вашингтон ги поздрави обврските на ЕУ за консултации за царинска реформа и за обезбедување дека телата за проценка на сообразноста на САД можат да работат како „Овластени тела“ според правилата на ЕУ за телекомуникации.

Двете страни рекоа дека договорот ја нагласува заедничката определба за справување со „непазарни практики“ од трети земји, обезбедување безбедни синџири на снабдување и соработка во контролата на извозот, работничките права и заштитата на интелектуалната сопственост.

„Соединетите Американски Држави и Европската Унија делат еден од најголемите економски односи во светот. Овој Рамковен договор ја одразува нашата заедничка определба за решавање на трговските нерамнотежи и ослободување на целиот потенцијал на нашата комбинирана економска моќ“, се вели во соопштението.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us