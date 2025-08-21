САД и Европската Унија денеска објавија нова сеопфатна трговска рамка насочена кон ребалансирање на едно од најголемите економски партнерства во светот, ветувајќи намалување на тарифите, проширен пристап до пазарот и поблиска соработка во енергетиката, технологијата и одбраната.
Во заедничка изјава, двете страни изјавија дека Рамката за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија ќе „ја оживее реиндустријализацијата на нашите економии“ и ќе послужи како „прв чекор“ кон подлабока соработка.
Според условите, ЕУ ќе ги елиминира тарифите за сите американски индустриски стоки и ќе додели преференцијален пристап за широк спектар на американски извоз на морски плодови и земјоделски производи, вклучувајќи млечни производи, овошје, свинско месо и соино масло. ЕУ, исто така, ќе го продолжи и прошири претходното намалување на тарифите за американскиот јастог, кое истече во јули.
За возврат, Вашингтон вети дека ќе ги ограничи комбинираните царински стапки за стоките од ЕУ на 15% и постепено ќе ги укине одредени царини од Член 232 за авиони, фармацевтски производи и природни ресурси од 1 септември.
САД, исто така, се обврзаа да ги намалат царините за автомобили и автоделови од ЕУ откако ЕУ ќе ги донесе своите намалувања на царините.
Двете страни се согласија да истражат понатамошни мерки за заштита на нивните сектори за челик и алуминиум од глобалната прекумерна моќност, потенцијално преку царински квоти, а воедно да ги зајакнат синџирите на снабдување едни со други.
Енергија, технологија и одбрана
ЕУ има намера да набави американски производи од течен природен гас, нафта и нуклеарна енергија во вредност од 750 милијарди долари до 2028 година, заедно со 40 милијарди долари чипови за вештачка интелигенција произведени во САД за европски компјутерски центри.
Брисел, исто така, вети дека ќе го зголеми набавките на американска воена и одбранбена опрема, потег за кој двете страни рекоа дека ќе ја зајакне интероперабилноста на НАТО и ќе ги продлабочи врските во одбранбената индустрија.
Се очекува европските компании да инвестираат дополнителни 600 милијарди долари во стратешки сектори во САД до 2028 година, што го одразува она што во соопштението се нарекува признание на САД како „најбезбедна и најиновативна дестинација за странски инвестиции“.
САД и ЕУ, исто така, се обврзаа на усогласување на стандардите и намалување на нетарифните бариери, особено во автомобилите, земјоделството, дигиталната трговија и сајбер безбедноста.
Вашингтон ги поздрави обврските на ЕУ за консултации за царинска реформа и за обезбедување дека телата за проценка на сообразноста на САД можат да работат како „Овластени тела“ според правилата на ЕУ за телекомуникации.
Двете страни рекоа дека договорот ја нагласува заедничката определба за справување со „непазарни практики“ од трети земји, обезбедување безбедни синџири на снабдување и соработка во контролата на извозот, работничките права и заштитата на интелектуалната сопственост.
„Соединетите Американски Држави и Европската Унија делат еден од најголемите економски односи во светот. Овој Рамковен договор ја одразува нашата заедничка определба за решавање на трговските нерамнотежи и ослободување на целиот потенцијал на нашата комбинирана економска моќ“, се вели во соопштението.