ПОЛИТИКА
Њујорк Тајмс: Скандалот со Епштајн се прошири на голем број моќни личности
Весникот објави голем број досега непознати писма испратени до Епштајн од бројни познати личности, како и фотографии од неговата луксузна резиденција на Менхетен кои досега не беа познати на јавноста
Весникот објави нови фотографии од Епштајн со неговата долгогодишна соработничка Максвел, која е во затвор за трговија со луѓе за сексуални цели / AP
6 август 2025

Големиот скандал околу осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн се прошири на голем број познати и моќни личности, објави денес „Њујорк тајмс“.

Весникот објави голем број досега непознати писма испратени до Епштајн од бројни познати личности, како и фотографии од неговата луксузна резиденција на Менхетен кои досега не беа познати на јавноста.

Писма од бројни истакнати личности биле упатени до Епштајн во 2016 година по повод неговиот 63-ти роденден.

Нивното објавување доаѓа по бројните шпекулации за врските на Доналд Трамп со Епштајн, кој беше пронајден мртов во затвор во Њујорк во 2019 година и кој долго време негуваше социјален круг на познати богати и моќни.

Во едно писмо, поранешниот премиер на Израел Ехуд Барак и неговата сопруга му пишаа на Епштајн: „Нема граници за твојата љубопитност. Ти си како затворена книга за многумина, но знаеш сè за секого. Уживај во долг и здрав живот и нека сите ние, твоите пријатели, уживаме на твојата маса уште многу години.“

Во писмо од Вуди Ален, славниот режисер се потсетува на собирите во куќата на Епштајн на Менхетен како „забавни“ бидејќи секогаш имало „политичари, научници, учители, магионичари, комичари, интелектуалци, новинари, дури и членови на кралското семејство“.

„Морам да кажам дека вечерите секогаш беа добро послужени. Честопати ги послужувал професионалец, но честопати и неколку млади жени. Ме потсетува на замокот на Дракула, каде (толкувачот на ликот на Дракула, унгарскиот актер Бела) Лугоши има три млади вампирки кои им служат на гостите“, напишал Вуди Ален во писмо.

„Њујорк тајмс“ објави дека писма до Епштајн испратиле медиумскиот могул и милијардер Мортимер Цукерман, авторот Ноам Чомски и неговата сопруга, Јоичи Ито, физичарот Лоренс М. Краус и професорот, биолог и математичар на Харвард, Мартин Новак.

Покрај писмата, „Њујорк тајмс“ објави и фотографии од внатрешноста на вилата на Епштајн на Менхетен.

Во неговата канцеларија и во бројните соби од повеќекатната куќа на Епштајн, може да се видат десетици врамени фотографии од Епштајн со неговата долгогодишна соработничка Гислејн Максвел, која моментално отслужува дваесетгодишна затворска казна за трговија со луѓе за сексуални цели.

На фотографиите, исто така, се гледа Епштајн со значајни личности како што се папата Јован Павле Втори, Мик Џегер, Илон Маск, Фидел Кастро, Бил Клинтон, Лари Самерс, Ричард Бренсон, саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман и поранешниот советник на Трамп во Белата куќа, Стив Бенон.

На еден ѕид има врамена банкнота од еден долар потпишана од коосновачот на Мајкрософт, Бил Гејтс, со пораката „Не бев во право“, за која Њујорк Тајмс вели дека е „веројатен доказ за облог“.

