Големиот скандал околу осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн се прошири на голем број познати и моќни личности, објави денес „Њујорк тајмс“.

Весникот објави голем број досега непознати писма испратени до Епштајн од бројни познати личности, како и фотографии од неговата луксузна резиденција на Менхетен кои досега не беа познати на јавноста.

Писма од бројни истакнати личности биле упатени до Епштајн во 2016 година по повод неговиот 63-ти роденден.

Нивното објавување доаѓа по бројните шпекулации за врските на Доналд Трамп со Епштајн, кој беше пронајден мртов во затвор во Њујорк во 2019 година и кој долго време негуваше социјален круг на познати богати и моќни.

Во едно писмо, поранешниот премиер на Израел Ехуд Барак и неговата сопруга му пишаа на Епштајн: „Нема граници за твојата љубопитност. Ти си како затворена книга за многумина, но знаеш сè за секого. Уживај во долг и здрав живот и нека сите ние, твоите пријатели, уживаме на твојата маса уште многу години.“

Во писмо од Вуди Ален, славниот режисер се потсетува на собирите во куќата на Епштајн на Менхетен како „забавни“ бидејќи секогаш имало „политичари, научници, учители, магионичари, комичари, интелектуалци, новинари, дури и членови на кралското семејство“.