Русија има „јасна, разбирлива позиција“ и аргументи за претстојната средба меѓу претседателот Владимир Путин и неговиот американски колега Доналд Трамп во Алјаска, изјави министерот за надворешни работи Сергеј Лавров.

Коментирајќи ги забелешките на Трамп дека има 25% шанси за неуспех во преговорите, Лавров, во интервју за рускиот телевизиски канал „Русија 1“, рече дека руската страна никогаш не прави предвидувања однапред.

„Знаеме дека имаме аргументи и јасна, разбирлива позиција. Ќе ја презентираме“, рече тој.