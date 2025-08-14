Британскиот премиер Кир Стармер и украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе се сретнат во Лондон пред самитот меѓу лидерите на САД и Русија на Алјаска во петок.
Се очекува украинскиот претседател да се сретне со британскиот премиер утре наутро на Даунинг стрит во Лондон, според извештаите на медиумите кои се повикуваат на владин претставник.
Разговорите Трамп - Путин во Алјаска ќе бидат први меѓу актуелните претседатели на САД и Русија од почетокот на речиси три и полгодишната војна меѓу Москва и Киев.
Вчера Зеленски рече дека Трамп изразил подготвеност да ѝ обезбеди на својата земја безбедносни гаранции.
Истиот ден, Трамп му се закани на својот руски колега со „многу сериозни последици“ ако не се согласи да ја заврши војната во Украина за време на претстојниот самит на Алјаска.
Коментарите на Трамп дојдоа само неколку часа откако учествуваше на виртуелен состанок со Зеленски и други европски лидери, за кој американскиот претседател рече дека бил „многу добар“.
Иако европските претставници ја поздравија иницијативата на Трамп за воспоставување мир и прекин на војната меѓу Русија и Украина, тие секогаш беа претпазливи, плашејќи се дека американскиот претседател би можел да се обиде да го принуди Киев да отстапи територија.
Трамп претходно изјави дека мировниот договор би можел да вклучува размена на територија меѓу Русија и Украина.