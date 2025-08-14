Британскиот премиер Кир Стармер и украинскиот претседател Володимир Зеленски ќе се сретнат во Лондон пред самитот меѓу лидерите на САД и Русија на Алјаска во петок.

Се очекува украинскиот претседател да се сретне со британскиот премиер утре наутро на Даунинг стрит во Лондон, според извештаите на медиумите кои се повикуваат на владин претставник.

Разговорите Трамп - Путин во Алјаска ќе бидат први меѓу актуелните претседатели на САД и Русија од почетокот на речиси три и полгодишната војна меѓу Москва и Киев.

Вчера Зеленски рече дека Трамп изразил подготвеност да ѝ обезбеди на својата земја безбедносни гаранции.