Зеленски: Иницијативата на НАТО за поддршка на одбраната донесе ветувања од 1,5 милијарди долари
Досега, Холандија придонесе 500 милиони долари, заеднички придонес од Данска, Норвешка и Шведска - 500 милиони долари, а вчера Германија додаде уште 500 милиони долари“, рече украинскиот претседател опишувајќи ги средствата како „вистински поттик"
14 август 2025

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток изјави дека новата иницијатива за поддршка на одбраната со партнерите веќе обезбедила ветувања за 1,5 милијарди долари за снабдување на Киев преку механизмот на НАТО за приоритетна листа на барања за Украина.

„Досега, Холандија придонесе 500 милиони долари, заеднички придонес од Данска, Норвешка и Шведска - 500 милиони долари, а вчера Германија додаде уште 500 милиони долари“, рече денеска Зеленски опишувајќи ги средствата како „вистински поттик“.

Тој ѝ се заблагодари на Германија за нејзиниот „важен чекор“ и рече дека ова им овозможува на членовите на НАТО да соработуваат во купувањето оружје произведено во САД за Украина, нарекувајќи го „механизам што навистина ја зајакнува нашата одбрана“.

„Секој придонес во рамките на иницијативата е директна инвестиција во нашата способност да ги браниме животите на нашите луѓе и да донесеме достоинствен мир. Им благодарам на сите наши сојузници што стојат со Украина“, додаде тој.

Приоритетната листа на НАТО за барања за Украина е развиена за да се поедностави испораката на итно потребната воена помош за Украина, дозволувајќи им на земјите-членки да здружат ресурси за заедничка набавка на оружје.

