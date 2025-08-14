Украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток изјави дека новата иницијатива за поддршка на одбраната со партнерите веќе обезбедила ветувања за 1,5 милијарди долари за снабдување на Киев преку механизмот на НАТО за приоритетна листа на барања за Украина.

„Досега, Холандија придонесе 500 милиони долари, заеднички придонес од Данска, Норвешка и Шведска - 500 милиони долари, а вчера Германија додаде уште 500 милиони долари“, рече денеска Зеленски опишувајќи ги средствата како „вистински поттик“.

Тој ѝ се заблагодари на Германија за нејзиниот „важен чекор“ и рече дека ова им овозможува на членовите на НАТО да соработуваат во купувањето оружје произведено во САД за Украина, нарекувајќи го „механизам што навистина ја зајакнува нашата одбрана“.