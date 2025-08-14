Русија и Украина денеска разменија по 84 војници. Руското Министерство за одбрана во соопштение наведува дека ослободените руски војници моментално се наоѓаат во Белорусија, каде што добиваат потребна психолошка и медицинска помош.
„Сите руски војници ќе бидат транспортирани во Руската Федерација за лекување и рехабилитација во медицинските установи на Министерството за одбрана на Русија“, се вели во соопштението.
Министерството, исто така, им оддаде признание на Обединетите Арапски Емирати за нивните „посреднички напори од хуманитарна природа“.
Во посебна изјава, Владимир Медински, шеф на руската делегација во разговорите со Украина, тврди дека од 1.000 заробени украински војници кои апелирале до претседателот Володимир Зеленски да бидат вклучени во списокот за размена, Украина прифатила само две лица - Бојчук Александар Вјачеславич (роден на 14 октомври 1976 година) и Федоренко Владимир Викторович (роден на 16 февруари 1982 година).
Во меѓувреме, Зеленски ја потврди размената, истакнувајќи дека и воениот персонал и цивилите биле дел од размената.
Тој им се заблагодари на сите вклучени во нејзиното организирање, вклучувајќи ги и ОАЕ.
„Ви благодариме - сите во Координативниот штаб, Главната дирекција за разузнавање, Кабинетот на претседателот и специјалните служби кои работат на враќање на нашите луѓе дома. Благодарност до ОАЕ за помошта во оваа размена“, рече тој.
Зеленски, исто така, изјави дека ќе има повеќе размени.