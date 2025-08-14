Русија и Украина денеска разменија по 84 војници. Руското Министерство за одбрана во соопштение наведува дека ослободените руски војници моментално се наоѓаат во Белорусија, каде што добиваат потребна психолошка и медицинска помош.

„Сите руски војници ќе бидат транспортирани во Руската Федерација за лекување и рехабилитација во медицинските установи на Министерството за одбрана на Русија“, се вели во соопштението.

Министерството, исто така, им оддаде признание на Обединетите Арапски Емирати за нивните „посреднички напори од хуманитарна природа“.

Во посебна изјава, Владимир Медински, шеф на руската делегација во разговорите со Украина, тврди дека од 1.000 заробени украински војници кои апелирале до претседателот Володимир Зеленски да бидат вклучени во списокот за размена, Украина прифатила само две лица - Бојчук Александар Вјачеславич (роден на 14 октомври 1976 година) и Федоренко Владимир Викторович (роден на 16 февруари 1982 година).