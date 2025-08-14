СВЕТ
2 мин читање
Туск: Европа треба да го убеди Трамп дека на Русија не може да и се верува
Европските лидери изразија претпазлив оптимизам по виртуелната средба со Трамп вчера, пред планираната средба со рускиот претседател Владимир Путин за прекин на војната во Украина.
Туск: Европа треба да го убеди Трамп дека на Русија не може да и се верува
Polish PM Tusk announces government reshuffle in Warsaw / Reuters
пред 8 часа

Полскиот премиер Доналд Туск во пресрет на самитот меѓу претседателите на САД и Русија во Алјаска jа повика Европа да го убеди американскиот претседател Доналд Трамп дека на Русија не може да и се верува.

„Најважно е Европа да го убеди Доналд Трамп дека на Русија не може да ѝ се верува“, изјави вчера Туск.

Европските лидери изразија претпазлив оптимизам по виртуелната средба со Трамп вчера, пред планираната средба со рускиот претседател Владимир Путин за прекин на војната во Украина.

Туск во изјава по онлајн средбата за Украина, организирана од Германија, рече дека разговарале за тоа како би можеле позитивно да влијаат на средбата на Трамп со Путин.

Тој истакна дека средбата на 15 август веројатно нема да донесе решение, но би можела да биде прв чекор кон релативно брзи одлуки за прекин на огнот.

Тој рече дека ставот на Полска служи како водич за другите земји за тоа како треба да се водат преговорите за Украина, нагласувајќи дека клучната поента е дека Русија не треба да се гледа како држава која има право да ги одредува границите на своите соседи.

Препорачано

Туск предупреди против обидот на Русија да ја вклучи безбедноста на земјите од НАТО во преговорите и да го намали присуството на сојузничките трупи, вклучително и во Полска.

Тврдејќи дека Русија мора да биде принудена да дозволи праведен мир во Украина, тој рече дека никој не треба да наметнува услови што ефикасно би значеле предавање на Украина.

Трамп наводно им рекол на европските лидери дека неговата цел на самитот е да обезбеди прекин на огнот меѓу Москва и Киев.

Тој ја опиша виртуелната средба со европските лидери како „десет точки“ и предупреди дека Русија ќе се соочи со „многу сериозни“ последици ако не ја заврши војната во Украина.

Германскиот канцелар Фридрих Мерц нагласи дека лидерите „јасно ставиле до знаење дека Украина мора да биде на преговарачката маса штом ќе бидат закажани следните состаноци“.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us