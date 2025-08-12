Војник на сириската армија е убиен во обид да се одбие инфилтрација на СДФ, предводена од терористичката група ПКК/ЈПГ, во Алепо во северна Сирија, соопшти Министерството за одбрана.

„Две групи на СДФ се обидоа да се инфилтрираат во позициите на сириската армија во областа Тел Маз, источно од Алепо, околу 2:35 часот по локално време“, се вели во соопштението за медиумите на министерството, објавено од државната новинска агенција САНА во вторник.

Министерството соопшти дека по „нападот“, избувнале тешки судири, што резултирало со смрт на војникот.

Се истакнува дека армиските единици, „во согласност со правилата за ангажман“, возвратиле на оган, го спречиле обидот за инфилтрација и ги принудиле силите на СДФ да се повлечат на своите првични позиции.

Во соопштението се вели дека ескалацијата се случила додека силите на СДФ продолжуваат со редовно гранатирање на армиските позиции во Манбиџ и Деир Хафер.

Нови последици

Министерството ги обвини СДФ дека повремено затвораат некои патишта во близина на кружниот тек Лаирамон во северозападен Алепо, игнорирајќи ги договорите со сириската влада.

МО ги повика СДФ да ги почитуваат потпишаните договори, да ги запрат инфилтрациите, гранатирањето и провокациите насочени кон армискиот персонал и цивилите во градот Алепо и неговата источна рурална област.