ПОЛИТИКА
Сириски војник убиен во обид за инфилтрација на терористичката СДФ во Алепо
Ескалацијата се случила додека силите на СДФ, предводени од терористичката група ПКК/ЈПГ продолжуваат со редовно гранатирање на армиските позиции во Манбиџ и Деир Хафер, источно од Алепо, соопшти сириското министерство за одбрана
Сириски војник убиен во обид за инфилтрација на терористичката СДФ во Алепо
Заедничка патрола на коалицијата предводена од САД со Сириските демократски сили (СДФ) предводенa oд Курдите / Reuters
пред 18 часа

Војник на сириската армија е убиен во обид да се одбие инфилтрација на СДФ, предводена од терористичката група ПКК/ЈПГ, во Алепо во северна Сирија, соопшти Министерството за одбрана.

„Две групи на СДФ се обидоа да се инфилтрираат во позициите на сириската армија во областа Тел Маз, источно од Алепо, околу 2:35 часот по локално време“, се вели во соопштението за медиумите на министерството, објавено од државната новинска агенција САНА во вторник.

Министерството соопшти дека по „нападот“, избувнале тешки судири, што резултирало со смрт на војникот.

Се истакнува дека армиските единици, „во согласност со правилата за ангажман“, возвратиле на оган, го спречиле обидот за инфилтрација и ги принудиле силите на СДФ да се повлечат на своите првични позиции.

Во соопштението се вели дека ескалацијата се случила додека силите на СДФ продолжуваат со редовно гранатирање на армиските позиции во Манбиџ и Деир Хафер.

Нови последици

Министерството ги обвини СДФ дека повремено затвораат некои патишта во близина на кружниот тек Лаирамон во северозападен Алепо, игнорирајќи ги договорите со сириската влада.

МО ги повика СДФ да ги почитуваат потпишаните договори, да ги запрат инфилтрациите, гранатирањето и провокациите насочени кон армискиот персонал и цивилите во градот Алепо и неговата источна рурална област.

Министерството предупреди дека континуираните дејствија „ќе доведат до нови последици“.

На 10 март, сириското претседателство објави потпишување на договор за интеграција на СДФ во државните институции, потврдувајќи го територијалното единство на земјата и отфрлајќи ги сите обиди за поделба.

СДФ, која доби голема количина воена помош, финансиска помош и обука на војници од САД под изговор за борба против ДАЕШ во Сирија, е предводена од членови на ЈПГ, сирискиот огранок на ПКК, означена терористичка организација.

Сириската влада ги интензивира безбедносните напори по минатогодишното соборување на Башар ал Асад по 24 години на власт.

Асад, лидер на Сирија речиси 25 години, избега во Русија во декември, со што заврши режимот на партијата Баас, која беше на власт од 1963 година.

Нова преодна администрација предводена од претседателот Ахмад ал Шара беше формирана во јануари.

Извор: ТРТ Ворлд

