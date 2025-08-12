Русија во вторник ја обвини Украина дека подготвува „провокација“ со намера да го наруши претстојниот самит меѓу претседателот Владимир Путин и неговиот американски колега Доналд Трамп во петок во Анкориџ, Алјаска.

Повикувајќи се на „достапни информации добиени преку неколку канали“, Министерството за одбрана на Русија во соопштение ја обвини Украина дека планира воздушен напад врз густо населена станбена област или болница, за која тврди дека потоа ќе биде објавена од странски новинари со цел „да се создаде негативна медиумска позадина и услови за нарушување на руско-американската соработка за прашањата за решавање на конфликтите во Украина“.

„За таа цел, во понеделник, 11 август, група странски новинари беше одвезена со возила на СБУ (Безбедносна служба на Украина) во градот Чугуив во Харковската област (на североистокот на Украина)“, се наведува во соопштението.

Украинските власти не ги коментираа веднаш тврдењата.

Белата куќа, пак, во вторник потврди дека во Анкориџ Путин и Трамп ќе се сретнат насамо, но ги намали очекувањата за самитот меѓу двајцата претседатели, опишувајќи го претстојниот состанок како „вежба за слушање“ за американскиот лидер.