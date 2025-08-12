ПОЛИТИКА
Русија ја обвини Украина дека подготвува провокација за да го наруши самитот Трамп-Путин
Белата куќа потврди дека во Анкориџ, Алјаска Путин и Трамп ќе се сретнат насамо, но ги намали очекувањата за самитот меѓу двајцата претседатели, опишувајќи го претстојниот состанок како „вежба за слушање“ за американскиот лидер
Традиционални руски дрвени кукли-Матрјошка на кои се прикажани Путини Трамп на продажба во продавница за сувенири во Москва / AP
пред 14 часа

Русија во вторник ја обвини Украина дека подготвува „провокација“ со намера да го наруши претстојниот самит меѓу претседателот Владимир Путин и неговиот американски колега Доналд Трамп во петок во Анкориџ, Алјаска.

Повикувајќи се на „достапни информации добиени преку неколку канали“, Министерството за одбрана на Русија во соопштение ја обвини Украина дека планира воздушен напад врз густо населена станбена област или болница, за која тврди дека потоа ќе биде објавена од странски новинари со цел „да се создаде негативна медиумска позадина и услови за нарушување на руско-американската соработка за прашањата за решавање на конфликтите во Украина“.

„За таа цел, во понеделник, 11 август, група странски новинари беше одвезена со возила на СБУ (Безбедносна служба на Украина) во градот Чугуив во Харковската област (на североистокот на Украина)“, се наведува во соопштението.

Украинските власти не ги коментираа веднаш тврдењата.

Белата куќа, пак, во вторник потврди дека во Анкориџ Путин и Трамп ќе се сретнат насамо, но ги намали очекувањата за самитот меѓу двајцата претседатели, опишувајќи го претстојниот состанок како „вежба за слушање“ за американскиот лидер.

Портпаролката Каролин Ливит потврди дека самитот ќе се одржи во Анкориџ, најголемиот град во Алјаска, во петок, кога претседателот ќе постави „цел“ да може „да си замине со подобро разбирање за тоа како можеме да ја завршиме оваа војна“.

„Само едната страна вклучена во оваа војна ќе биде присутна, па затоа ова е за претседателот да оди и да добие поцврсто и подобро разбирање за тоа како се надеваме дека ќе ја завршиме оваа војна“, изјави таа за новинарите во Белата куќа.

Ливит алудираше на фактот дека украинскиот претседател Володимир Зеленски нема да биде присутен за време на состанокот. Таа нагласи дека состанокот се одржал на барање на Путин.

Претстојните разговори ќе бидат првата средба лице в лице меѓу актуелните руски и американски претседатели од јуни 2021 година, кога Путин се сретна со тогашниот американски претседател Џо Бајден во Женева, Швајцарија.

Тоа ќе биде и прв пат руски претседател да стапне на територијата на Алјаска откако Руската империја им ја продаде територијата на САД во 1867 година.

