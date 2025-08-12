Претседателот на либанскиот парламент Набих Бери во вторникот ја отфрли можноста министрите од неговото движење Амал и од Хезболах да ја напуштат владата поради одлуката за разоружување на вооружените групи и нивно ставање под државна контрола.

Минатата недела, владата ги поддржа мерките наведени во предлогот на САД, кои вклучуваат ограничување на оружјето во земјата и распоредување на либанската армија на југот од земјата.

Хезболах го отфрли потегот, а неговиот парламентарен блок издаде соопштение со остра формулација во кое го опишува ставот на владата како „опасен државен удар“.

Во разговор за либанскиот весник „Ал-Џумхурија“, Бери, кој е и претседател на движењето Амал, рече дека оставката на четири министри од двете групи „во моментов не е на маса“.

Тој нагласи дека Либан поминува низ исклучителни околности што бараат од сите страни да дејствуваат со најголемо чувство на одговорност и мудрост, додавајќи дека спречувањето на земјата да се лизне во секташки конфликт останува врвен приоритет.

„Непријателот Израел би бил воодушевен да види раздор меѓу Либанците“, предупреди Бери, повикувајќи ги политичките актери да ја ублажат својата реторика во согласност со оваа цел.