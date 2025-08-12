Јордан, Сирија и Соединетите Американски Држави во вторник се согласија да формираат заедничка работна група за поддршка на прекинот на огнот во Сувајда, јужна Сирија, објави јорданското Министерство за надворешни работи.

Соопштението уследи по трилатералниот состанок во Аман меѓу јорданскиот министер за надворешни работи Ајман Сафади, неговиот сириски колега Асад ал-Шаибани и американскиот претставник во Дамаск, Томас Барак.

Учесниците потврдија дека Сувајда и нејзините заедници се составен дел од Сирија, кои заслужуваат заштита и целосни граѓански и политички права во процесот на обнова на земјата.

И Аман и Вашингтон ги поздравија чекорите на сириската влада за спроведување сеопфатни истраги за прекршувањата на законот во Сувејда и изведување на сторителите пред лицето на правдата, вклучително и соработка со агенциите на Обединетите нации.

Според соопштението, беа пофалени и сириските напори за зголемување на хуманитарната помош низ целиот регион, обновување на клучните услуги прекинати од конфликтот, рехабилитација на погодените области, поддршка на меѓународните придонеси за враќање на раселените жители и започнување локални иницијативи за помирување за зајакнување на социјалниот мир.