ПОЛИТИКА
2 мин читање
Зеленски: Одлуки поврзани со Украина не можат да се донесат на средбата меѓу Трамп и Путин
Што се однесува до преговорите, тие секако се важни на ниво на лидери, но не е можно да се зборува за Украина без Украина и никој нема да го прифати тоа, рече Зеленски
Зеленски: Одлуки поврзани со Украина не можат да се донесат на средбата меѓу Трамп и Путин
Зеленски нагласи дека ќе се одржи трилатерален состанок на ниво на лидери, но дека датумот сè уште не е утврден / Reuters
пред 16 часа

Преговорите меѓу претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, и претседателот на Русија, Владимир Путин, може да бидат важни за билатералните односи на тие земји, но одлуките во врска со Украина не можат да се донесат на таа средба, изјави денес украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Што се однесува до преговорите, тие секако се важни на ниво на лидери. Но не е можно да се зборува за Украина без Украина и никој нема да го прифати тоа. Затоа разговорот на претседателот на САД, а ние ги поддржуваме САД, и Путин секако може да биде важен за нивниот билатерален курс, но не можам да прифатам ништо за Украина без нас. Верувам и се надевам дека претседателот на Соединетите Американски Држави го разбира и го сфаќа ова“, рече Зеленски на украинскиот младински форум 2025: Младоста е тука, пренесува Укринформ.

Зеленски нагласи дека ќе се одржи трилатерален состанок на ниво на лидери, но дека датумот сè уште не е утврден.

Препорачано

„Да се застане на вистината, на вашата вистина. Правејќи сè за да се заврши оваа војна. Има работи што ги носите во срцето, има работи што се во Уставот“, нагласи тој.

Претседателот на Украина додаде дека слободата и независноста се работи од кои не смее да се откаже во оваа војна.

Претседателите на САД, Доналд Трамп и рускиот претседател, Владимир Путин, ќе се сретнат, како што е најавено, на 15 август во Анкориџ, Алјаска.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us