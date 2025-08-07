Индискиот премиер Нарендра Моди изјави дека нема да ги компромитира интересите на земјоделците во земјата, дури и ако мора да плати висока цена за тоа, во своите први коментари по наметнувањето на царина од 50 проценти на индиската стока од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.

Трамп објави дополнителна царина од 25 проценти за јужноазиската нација во четврток, со што вкупниот данок на индиската стока што се извезува во САД достигна 50 проценти - меѓу највисоките наметнати на кој било трговски партнер на САД.

„За нас, благосостојбата на нашите земјоделци е најважна“, рече Моди во четврток.

„Индија никогаш нема да направи компромис за благосостојбата на своите земјоделци, производители на млеко и рибари. И лично знам дека ќе морам да платам висока цена за тоа“, рече тој.

Трговските разговори меѓу Индија и САД пропаднаа по пет рунди преговори поради несогласување околу отворањето на огромниот земјоделски и млечен сектор на Индија и запирањето на купување руска нафта.

Новата тарифа, која стапува на сила од 28 август, треба да ја казни Индија за купувањето руска нафта, рече Трамп.

САД сè уште не објавиле никаква слична тарифа за Кина, која е најголемиот купувач на руска нафта.

Експертите велат дека Кина е поштедена досега бидејќи има адут за преговарање со САД околу нејзините резерви на ретки земјени минерали и други слични стоки, кои на Индија ѝ недостасуваат.