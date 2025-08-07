Индискиот премиер Нарендра Моди изјави дека нема да ги компромитира интересите на земјоделците во земјата, дури и ако мора да плати висока цена за тоа, во своите први коментари по наметнувањето на царина од 50 проценти на индиската стока од страна на американскиот претседател Доналд Трамп.
Трамп објави дополнителна царина од 25 проценти за јужноазиската нација во четврток, со што вкупниот данок на индиската стока што се извезува во САД достигна 50 проценти - меѓу највисоките наметнати на кој било трговски партнер на САД.
„За нас, благосостојбата на нашите земјоделци е најважна“, рече Моди во четврток.
„Индија никогаш нема да направи компромис за благосостојбата на своите земјоделци, производители на млеко и рибари. И лично знам дека ќе морам да платам висока цена за тоа“, рече тој.
Трговските разговори меѓу Индија и САД пропаднаа по пет рунди преговори поради несогласување околу отворањето на огромниот земјоделски и млечен сектор на Индија и запирањето на купување руска нафта.
Новата тарифа, која стапува на сила од 28 август, треба да ја казни Индија за купувањето руска нафта, рече Трамп.
САД сè уште не објавиле никаква слична тарифа за Кина, која е најголемиот купувач на руска нафта.
Експертите велат дека Кина е поштедена досега бидејќи има адут за преговарање со САД околу нејзините резерви на ретки земјени минерали и други слични стоки, кои на Индија ѝ недостасуваат.
„Зголемувањето на американските тарифи нема логика“, изјави за новинарите Даму Рави, секретар за економски односи во Министерството за надворешни работи на Индија.
„Значи, ова е привремена аберација, привремен проблем со кој ќе се соочи земјата, но со текот на времето, уверени сме дека светот ќе најде решенија“.
Индија размислува за нови сојузи
Индија почна да презема чекори за да сигнализира дека можеби ќе мора да разгледа други партнерства во наредните месеци во услови на царините на Трамп, кои доведоа до најлошата дипломатска пресметка меѓу двете земји во последните години.
Индискиот премиер се подготвува за својата прва посета на Кина по повеќе од седум години, што укажува на потенцијално прегрупирање на сојузите додека односите со Вашингтон се влошуваат.
Бразилскиот претседател Луиз Инасио Лула да Силва изјави во среда дека ќе иницира разговор меѓу групата земји во развој БРИКС за тоа како да се справат со царините на Трамп.
Тој рече дека планира да се јави кај Моди во четврток, како и кај кинескиот лидер Кси Џинпинг и другите лидери. Групата БРИКС, исто така, ги вклучува Русија и Јужноафриканската Република.
Рави рече дека „земјите со слични размислувања ќе бараат соработка и економски ангажман што ќе биде заемно корисен за сите страни“.