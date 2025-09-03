Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот и вредно културлно наследство
КУЛТУРА
2 мин читање
Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот и вредно културлно наследствоГостиварската Саат-кула е вредно историско и културно наследство со автентична архитектура и објект кој претставува симбол на градот.
Саат кулата во Гостивар: Симбол на градот и вредно културлно наследство / TRT Balkan
3 септември 2025

Саат-кулата е  една од најзнаменитите и препознатливи градби во градот Гостивар.

Таа е еден од трите културно-историски споменици во Гостивар и се наоѓа и на општинските грб и знаме. Ерсин Дико, доктор по историја на уметност во разговор за ТРТ Балкан вели дека различни извори истакнуваат различни податоци кога кулата е изградена.

Сепак, некои од нив велат дека е изградена во 1740-тите години, а другите дека е (изградена) во 17 век.

„Над влезот се наоѓа плоча со натпис напишан на османлиско писмо таму пишува дека Саат-кулата е поправена во средина на 19 век од страна на Исмаил ага“, појаснува Дико.

Гостиварската Саат-кула е вредно историско и културно наследство со автентична архитектура и објект кој претставува симбол на градот.

„Ако погледнеме Старата саат кула тогаш можеме да кажеме дека Саат кулата е во два дела, горниот и долниот дел. Покривниот дел бил со дрвена конструкција, над него било сместено и ѕвоното кое тогаш го покажувало времето“, појаснува Дико.

Препорачано

Сместена е во центарот на градот, веднаш до зачуваната Саат-џамија на границата со медресето и гробиштата. Кулата е со висина од нешто повеќе од 23 метри.

Изградена е од кршен камен и варов малтер, додека покривот е дрвен. Заоблените агли се покриени со два триаголни покриви. Југозападно се наоѓа влезот кој води кон 5 ката од кој последниот е во конусоидна форма која била специјално изработена за да може да се смести ѕвоното. 

Саат-Кулата имала дел со дрвена конструкција која била уништена за време на Првата Светска Војна за да во 1986 година подлегне на санација и реставрација и го добие современиот изглед кој го има задржано до денес.

Кулата продолжува да биде нем сведок на настаните и историјата на ова поднебје.


ИЗВОР:TRT Balkan
Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us