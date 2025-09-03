Саат-кулата е една од најзнаменитите и препознатливи градби во градот Гостивар.

Таа е еден од трите културно-историски споменици во Гостивар и се наоѓа и на општинските грб и знаме. Ерсин Дико, доктор по историја на уметност во разговор за ТРТ Балкан вели дека различни извори истакнуваат различни податоци кога кулата е изградена.

Сепак, некои од нив велат дека е изградена во 1740-тите години, а другите дека е (изградена) во 17 век.



„Над влезот се наоѓа плоча со натпис напишан на османлиско писмо таму пишува дека Саат-кулата е поправена во средина на 19 век од страна на Исмаил ага“, појаснува Дико.



Гостиварската Саат-кула е вредно историско и културно наследство со автентична архитектура и објект кој претставува симбол на градот.

„Ако погледнеме Старата саат кула тогаш можеме да кажеме дека Саат кулата е во два дела, горниот и долниот дел. Покривниот дел бил со дрвена конструкција, над него било сместено и ѕвоното кое тогаш го покажувало времето“, појаснува Дико.