Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека очекува наскоро да разговара со рускиот претседател Владимир Путин, а истовремено изрази оптимистичка нота за изгледите за завршување на украинскиот конфликт.

Трамп рече дека има „многу добар дијалог“ со Путин, но жали што 7.014 луѓе се убиени само оваа недела во војната на Русија против Украина. Тој го повтори својот став дека ќе може брзо да ја заврши руската војна.

„Ќе ја завршиме“, рече Трамп додека им беше домаќин на технолошките директори во Белата куќа. „Ова се покажа како потешко, но ќе го завршиме.“

Трамп ја повтори својата посветеност на ставањето крај на војната во услови на растечка неизвесност околу тоа дали ќе се реализира средбата меѓу Путин и украинскиот претседател Владимир Зеленски - клучен чекор пред предложената трилатерална средба со Трамп.

„Го следев тоа, го гледав и разговарав за тоа со претседателот Путин и претседателот Зеленски“, рече Трамп во интервјуто за Си-би-ес њуз. „Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но нешто ќе се случи.“