Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека очекува наскоро да разговара со рускиот претседател Владимир Путин, а истовремено изрази оптимистичка нота за изгледите за завршување на украинскиот конфликт.
Трамп рече дека има „многу добар дијалог“ со Путин, но жали што 7.014 луѓе се убиени само оваа недела во војната на Русија против Украина. Тој го повтори својот став дека ќе може брзо да ја заврши руската војна.
„Ќе ја завршиме“, рече Трамп додека им беше домаќин на технолошките директори во Белата куќа. „Ова се покажа како потешко, но ќе го завршиме.“
Трамп ја повтори својата посветеност на ставањето крај на војната во услови на растечка неизвесност околу тоа дали ќе се реализира средбата меѓу Путин и украинскиот претседател Владимир Зеленски - клучен чекор пред предложената трилатерална средба со Трамп.
„Го следев тоа, го гледав и разговарав за тоа со претседателот Путин и претседателот Зеленски“, рече Трамп во интервјуто за Си-би-ес њуз. „Нешто ќе се случи, но тие сè уште не се подготвени. Но нешто ќе се случи.“
Трамп претходно ги повика европските лидери да престанат да купуваат руска нафта за да извршат притисок врз Москва да ја прекине војната против Украина и рече дека треба да се изврши економски притисок врз Кина „поради финансирањето на воените заложби на Русија“, информираше официјален претставник на Белата куќа.
Трамп го упатил овој апел кога повикал на средба на „Коалиција на подготвените“ организирана од францускиот претседател Емануел Макрон во Париз, која се обидува да собере поддршка за Украина.
„Претседателот Трамп нагласи дека Европа мора да престане да купува руска нафта што ја финансира војната - бидејќи Русија од ЕУ доби 1,1 милијарда евра од продажба на гориво за една година“, рече официјален претставник во својата изјава. „Претседателот, исто така, нагласи дека европските лидери мора да извршат економски притисок врз Кина поради финансирањето на воените заложби на Русија.“
Официјалниот претставник истакна дека Трамп наскоро ќе даде соопштение во врска со Русија, но не наведе временски рок и додаде дека за време на повикот станале очигледни „различните ставови меѓу европските лидери за тоа како да се реши тековниот конфликт“.